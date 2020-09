Surpriza momentului: Robert Negoiță, la sediul PSD

Surpriza momentului! Robert Negoiță s-a dus luni la sediul PSD, informează Antena3, cel mai probabil pentru a continua discuțiile începute ieri cu Marcel Ciolacu. Prezența primarului ales la Sectorul 3 vine după ce liderul PSD Marcel Ciolacu a spus în noaptea alegerilor locale că-l invită pe Robert Negoiță „să se întoarcă acasă”.

Robert Negoiță a declarat azi la Digi24 că „nu se pune problema în acest moment” să revină în PSD, dar că a învățat să nu excludă nimic în viață.

„Oferte de la PSD am mai avut. Eu le multumesc pentru oferta, le multumesc pentru gandurile bune. Am o relatie de prietenie cu Marcel Ciolacu, dar una e una si alta-i alta. Nu am avut nicio discutie”, a declarat Robert Negoiță.