Surpriză pentru Viorica Dăncilă! Ce mesaj îi transmite Florin Piersic, cu ocazia zilei onomastice

Actorul Florin Piersic i-a transmis duminică un mesaj premierului Viorica Dăncilă, cu ocazia zilei onomastice.

„Îi transmit salutări, toate cele bune. Să meargă cât se poate spre binele acestui neam excepțional în această țară extraordinară care se cheamă România. Ei sunt românii pe care trebuie să-i iubim, pentru că eu, de exemplu, am fost îndemnat de oameni bine aranjați și sus-puși, din Franța, SUA să plec din România și am spus nu. Eu țara asta nu o să pot să o părăsesc. Puteți să-mi oferiți ce vreți pe lumea asta, eu nu plec din România, asta e țara în care m-am născut, țara în care am avut cele mai mari bucurii ale vieții mele și nu cred că mai pot apărea altele, atât timp cât nu sunt acasă”, a spus Florin Piersic într-o intervenție telefonică la Antena3.