SURPRIZA prezidențialelor: A RENUNȚAT la candidatură, deși a strâns semnăturile - FOTO

Surpriză la alegerile prezidențiale! Deși a anunțat că va candida, dacă soția sa nu o va face, Florentin Pandele, primarul orașului Voluntari, din județul Ilfov, a decis să nu mai intre în cursa pentru Palatul Cotroceni. Pandele explică, pe pagina sa de Facebook, că a luat decizia prin prisma faptului să Gabriela Firea sprijină candidata PSD la prezidențiale, pe Viorica Dăncilă.

Pandele precizează că a strâns aproximativ 260.000 de semnături din toată țara.

”Am fost intotdeauna un om loial unor valori pe care unii le considera perimate : credinta, patrie, familie. Nu ma voi schimba, la aceasta varsta! Nu as putea. De aceea am si anuntat, acum cateva luni, ca intentionez sa candidez ca independent la cea mai inalta functie in stat. Ca sa ma bat pentru o tara in care sa nu ne fie frica sa ne crestem copiii si nepotii. O tara libera si sigura. O tara frumoasa si respectata.

Citește și: Scenariu cutremurător! ‘Pentru asta a fost executat politic Dragnea’/’Un act de trădare națională a președintelui și premierului’

Sunt multi cei care cred in aceste idealuri. O mana de oameni inimosi au strans si 259 950 de semnaturi pentru mine. Din toata tara. Le multumesc din suflet si ii asigur ca nu voi abandona principiile care m-au calauzit intreaga viata. Sper sa nu-i dezamagesc. Dar inteleg actualul context politic, sunt matur si responsabil, imi iubesc familia, am analizat situatia si, prin urmare, nu am cum sa continui cu depunerea candidaturii.

Stie o tara intreaga faptul ca sotia mea face parte dintr-o echipa politica. Gabi este, ca si mine, un om vertical. Ca si mine, nu stie ce inseamna tradarea. Sau jocul dublu. In aceasta perioada, ea este implicata, prin prisma functiilor in care a fost aleasa, in campania electorala prezidentiala a PSD. Prin urmare, fac un pas lateral, din bun simt, pentru a nu da nastere unor intrebari insinuante pentru sotia mea.

Citește și: Klaus Iohannis ar putea pierde lupta pentru Cotroceni! Cum încearcă să-i înșele Andrei Caramitru pe votanții liberali

Cand am anuntat intentia de a candida, Gabi nu mai era in conducerea PSD. Fusese eliminata din CEx si BPN. Am fost de acord cu intrarea Gabrielei in politica. Am sustinut-o, am imbarbatat-o in multele momente cand i-a fost foarte greu.

Ca orice familie intemeiata pe iubire si respect, hotararile decisive le luam impreuna. Nu pot sa-i fac un rau lui Gabi prin deciziile mele. Dar ea mi-a garantat ca va duce mai departe lupta pentru valorile care pun in centrul atentiei oamenii, nevoile lor, problemele de zi cu zi si dorinta legitima de a avea o viata mai demna si mai buna.

Citește și: Adrian Năstase îl dă de gol pe Klaus Iohannis: ‘A sprijinit, cu parlamentarul său, proiectele legislative ale PSD’

Ma opresc aici pentru moment cu acest demers. Dar bazati-va pe mine pentru orice batalie benefica tarii noastre!

Cred intr-o Romanie in care oamenilor sa nu le fie frica nici pe strada, nici la munca, nici in casa. Cu siguranta sunt multi barbati adevarati si femei puternice in Romania care gandesc asa! Sa ne ajute Dumnezeu! Sa aveti toti sanatate, pace si liniste sufleteasca!”, e mesajul lui Florentin Pandele.

Citește și: Scenariu cutremurător! ‘Pentru asta a fost executat politic Dragnea’/’Un act de trădare națională a președintelui și premierului’ .