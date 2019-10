SURSE Consilierii Vioricăi Dăncilă s-au regrupat: restart la prezidențiale

Echipa de consilieri a candidatului PSD la alegerile prezidențiale a stabilit o strategie menită să răstoarne eșecul de la moțiunea de cenzură și să transforme demiterea Guvernului într-un avantaj electoral pentru Viorica Dăncilă.

Surse din PSD au zis STIRIPESURSE.RO ca Viorica Dancila se va pozitiona de acum inainte drept SINGURUL ADVERSAR al lui Klaus Iohannis. 'Ceilalti candidati, Barna, Paleologu, Diaconu, sunt sustinuti de partide care i-au facut jocurile lui Iohannis la motiune', spun sursele citate. Strategii PSD mai zic ca in acest fel intentioneaza sa aduca in cosul Vioricai Dancila toate voturile anti-Iohannis. 'Cine e anti-Iohannis nu are rost sa voteze alt candidat, toti ceilalti sunt cu Iohannis. Dancila e singurul adversar real al lui Iohannis', este analiza din PSD.