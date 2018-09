SURSE Dezvăluirile lui Dragnea ZGUDUIE TVR - Doina Gradea, MIȘCARE SURPRIZĂ după dezvăluirile șefului PSD

Preşedintele director general al TVR , Doina Gradea, a revenit duminică în Capitală, de la Brașov, acolo unde era prezentă la Cerbul de Aur, pentru a verifica situația sesizată de Liviu Dragnea cu privire la existența unui protocol secret DNA- TVR, scrie Mediafax.

Potrivit surselor citate, deși evenimentele din cadrul “Cerbul de Aur” se vor încheia abia duminică noaptea, iar Doina Gradea, PDG al TVR, se afla la Brașov, aceasta a decis să revină în Capitală.

Sursele au precizat, pentru MEDIAFAX, că Doina Gradea nu ar avea cunoștință de existența unui protocol secret încheiat între televiziunea publică și Direcția Națională Anticorupție. Mai mult, la nivelul conducerii TVR există nemulțumiri cu privire la circuitul documentelor în instituție, care este considerat a fi unul defectuos.

Doina Gradea ar fi cerut, în urmă cu ceva vreme, să îi fie transmise toate documentele clasificate, dar nu le-ar fi primit, spun surse din interiorul televiziunii.

Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat sâmbătă, la Neptun, că a fost informat că ar exista un protocol între DNA și TVR și că, dacă informația este reală, cineva din conducerea postului public ar trebui să vorbească despre asta.

"Am auzit că este protocol între DNA și TVR1. Vorbesc serios. (...) Cineva mi-a spus ieri, dacă e așa e un lucru grav. Și dacă am auzit chiar aș vrea ca măcar TVR să spună, că la DNA nu are cine să vorbească. Cineva să ne spună. Informația este adevărată? De ce ar trebui să fie un protocol secret? De când are dreptul o instituție judiciară să clasifice un protocol? În primul rând că de ce trebuie să îl faci?", a spus Liviu Dragnea.

"E grav dacă există la TVR un asemenea protocol. Și dacă conducerea TVR știe că este un asemenea protocol și tace este foarte grav", a mai spus Dragnea.

Într-un document apărut în spațiul public și care reprezintă un răspuns al TVR către Andreea Drugus (aceeași persoană care a solicitat detalii și cu privire la protocolul Ministerului Dezvoltării cu SRI, în perioada în care Liviu Dragnea era ministru), se arată că, începând cu 2008 și până în prezent, au fost încheiate 30 de protocoale de către TVR cu instituții publice, dar niciunul cu DNA.

Răspunsul a fost dat în 22 august 2018 și este semnat de Adela Știrbescu, coordonator cu atribuții de director cabinet al președintelui televiziunii.