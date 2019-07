Primarul Capitalei, Gabriela Firea, se retrage din cursa pentru prezidentiabilul PSD.

Firea le-a zis colegilor din BPN, marti, la Parlament, in prezenta Vioricai Dancila, ca isi retrage intentia de a candida la prezidentiale din partea PSD pentru ca vede ca nu are sustinere in partid, au relatat surse din sedinta partidului.

Inainte de sedinta, Firea a zis public ca „dragoste cu forta nu se poate”.