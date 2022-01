SURSE - Florin Cîțu a cerut ședință de urgență a coaliției de guvernare, după tensiunile Rares Bogdan vs Marcel Ciolacu

Președintele PNL, Florin Cîțu, a cerut o ședință online a coaliției în care să se discute despre energie, pandemie și dobânzile mari de la împrumuturi.

Pe de altă parte, Florin Cîțu consideră că dacă există probleme personale între Marcel Ciolacu și Rareș Bogdan, cei doi trebuie să le discute in afara coaliției, ne-au precizat surse din PNL.

Solicitarea lui Florin Cîțu vine după un schimb foarte acid de replici între Rareș Bogdan și Marcel Ciolacu.

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat miercuri, la Digi24, că dacă social-democrații vor încerca în continuare să fie „șmecheri” și să atace miniștrii liberali, iar „guvernarea va bălti”, atunci la finalul anului PNL va căuta „altă formulă” de a alcătui un Guvern fără PSD.

„Dacă după un an de zile vom vedea că acest efort nu va ajunge să fie unul apreciat, nu va duce la nimic și guvernarea va bălti, marile reforme vor stagna, banii europeni vor fi întârziați, atunci e absolut legitim să încercăm să găsim o altă formulă pentru că înseamnă că această formulă a fost făcută complet aiurea. Eu sper să nu avem această situație. Pentru asta trebuie multă înțelepciune. Eu am trăit din conflict, eu sunt specialist în retorică. Dacă ar trebui să am o retorică, aș găsi în fiecare oră un motiv pentru a ataca un ministru PSD, cu toate astea știu că românii nu asta vor, vor măsuri. Românii vor să fie ajutați, nu mai vor circ”, a menționat prim-vicepreședintele PNL.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a răspuns, miercuri seară, pe Facebook, declarațiilor lui Rareș Bogdan , care a prezis că actuala colaiție de guvernare PSD-PNL-UDMR se va rupe într-un an.

"Am înțeles că Rareș Bogdan a pus batistuța pe globul de cristal și a văzut că se va rupe coaliția peste un an. Hai să îi curmăm suferința! Cer mâine de urgență o ședință a coaliției, pentru că PSD nu răspunde de trecut și a venit la guvernare să construiască pentru oameni.

PNL a rămas captiv în paradigma coaliției cu USR, când se războiau cu tănculețe pe covoraș. Românii au alte așteptări! PSD va rămâne principalul partid concentrat pe problemele reale ale românilor din această guvernare!", a scris Marcel Ciolacu.