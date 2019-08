SURSE - Lideri PSD în CEX: ALDE a pus botul la vrăjeala lui Ponta! /

În ședința CEX PSD din Parlament s-au lansat comentarii spumoase despre negocierile dintre ALDE și Pro România, au relatat surse din partid pentru STIRIPESURSE.RO.

Un lider PSD a zis despre ALDE că „a pus botul la vrăjeala” lui Ponta. „Ponta vrea sa calareasca alianta PSD-ALDE. Cu noi nu i-a mers si acum o să îl submineze pe Tăriceanu”, a mai zis liderul PSD.

Alt membru CEX a zis ca Ponta nu vrea la guvernare, ci doar sa saboteze coalitia. „Ponta nu vrea in mod real la guvernare, de aceea a cerut multe ministere, ci vrea sa bage zazanie in coalitie si sa profite el. Ponta participa la jocurile politice de vara 'Incurca-i, frate!' Asta e specialitatea lui!”, s-a mai zis in sedinta CEX PSD.

„Ponta a vazut ca scade in sondaje, dupa arestarea lui Dragnea, pentru ca nu mai are alt subiect si atunci isi inventeaza teme, sa fie bagat in seama”, au mai comentat liderii PSD in sedinta.

De asemenea, s-a spus apasat ca nu va fi sustinut un alt candidat la prezidentiale. „Macar traim sau murim pe mana noastra”, au zis lideri PSD.

S-a mai ridica problema ca PSD „sa nu procedeze ca Ponta, sa nu fie arogant” la prezidențiale.

