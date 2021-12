SURSE | Liderii coaliției, aproape de acord: Taxarea specială a multinaționalelor, din 2022. Bani pentru educație și sănătate

Liderii coaliției de guvernare s-au întâlnit luni, 6 decembrie, pentru a discuta despre bugetul de stat pe anul 2022. Conducerile PSD, PNL și UDMR sunt aproape să ajungă la un acord cu privire la taxarea specială a marilor companii.

UDMR a propus ca, pe o perioadă de 3 ani, să se aplice un impozit de 1% pentru firmele care înregistrează o cifră de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro. PSD a fost de acord cu ideea, reticențe existând din partea PNL. În discuțiile de luni seara, liderii celor trei partide sunt însă aproape să accepte introducerea acestei taxe începând cu 2022, potrivit unor surse din cadrul coaliției.

Surse din PNL afirmă că liberalii s-ar opune însă în continuare acestei idei.

Această măsura ar asigura un plus de 4,9 miliarde de lei pentru bugetul de stat, potrivit calculelor din coaliție. Acești bani ar urma să fie folosiți pentru cheltuielile din domeniul educației și al sănătății, au precizat surse din coaliție pentru stiripesurse.ro.

„Trebuie să vedem cine e solidar, fiindcă eu nu pot accepta ca persoanele care au un venit mic să fie solidare când companiile mari nu sunt solidare şi am spus că, din punctul meu de vedere, ar însemna o taxă de solidaritate la acele companii care au o cifră de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro pe an. Este o posibilitate de a aduna nişte bani la buget - după calculele noastre undeva între 1,4 - 1,6 miliarde de euro pe an - şi de acolo se pot finanţa multe lucruri. Dar eu nu pot fi de acord ca oamenii care au un venit de 2.500 - 3.000 de lei să fie solidari când există posibilitatea de a găsi alte surse de finanţare”, declara Kelemen Hunor în noiembrie.

PNL s-a opus inițial unei asemenea taxe, susținând că ar putea inhiba investițiile, chiar dacă este vorba despre o măsură temporară, într-o situație excepțională. Unii investitori au criticat de asemenea măsura, susținând că guvernul a trebui să se concentreze pe rezolvarea unor probleme precum munca la gri, lipsa forței de muncă și explozia prețurilor la utilități.