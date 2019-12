SURSE - Ramona Ioana Bruynseels a DEMISIONAT: mesaj INTERN transmis în partid

Fost candidat la prezidențiale din partea PP-USL, Ramona Ioana Bruynseels, a demisionat din partid. Aceasta le-a trimis un mail, intrat în posesia STIRIPESURSE.RO, membrilor din partid în care arată că a intrat cu sufletul curat în campanie și a băgat banii personali și toate resursele.

”Va multumesc tuturor pentru sprijinul acordat in timpul campaniei pentru prezidentiale.

Nu am apucat sa va cunosc pe toti atat de bine precum as fi dorit dar planul meu a fost ca asta sa se intample imediat dupa incheierea campaniei prezidentiale.

Ce a fost insa de remarcat a fost faptul ca, cu toate acestea, voi m-ati sprijinit si ati facut, fiecare dintre voi, cat ati putut si cat ati simtit pt reusita campaniei. Va multumesc tuturor pt mai putinul sau mai multul oferit, nu am sa uit acest lucru. Fiecare mic sprijin acordat a contat.

Din pacate insa, romanii au hotarat altfel. Au mers din nou pe ideea raului mai mic, multi considerand ca eu sunt tanara si am timp suficient in fata pt a ajunge presedinte in viitor.

Acum insa, pt mine cel putin, a venit momentul bilantului.

Da, nu am fost un candidat perfect. Nici nu puteam sa fiu pt ca, din pacate :(, nu sunt perfecta. Dar am intrat cu sufletul curat si cu o credinta puternica in proiectul candidaturii. Mi-am pus ‘la bataie’ familia, banii personali si numele nepatat (atat al meu cat si al sotului). Am muncit mult si am facut tot ceea ce mi s-a cerut/recomandat sa fac. Am reusit cat am reusit.

Oricum, nu este nici extrem de bine dar nu este nici rau, dimpotriva.

Proiectul nostru s-a incheiat. In consecinta, aseara mi-am transmis demisia din PPUSL.

Imi pare rau ca nu ne-am intalnit zilele acestea pt a va multumi personal, recunosc ca nu am fost instiintata despre organizarea intalnirilor de ieri si de azi.

Probabil a fost o neintelegere, care de altfel nici nu mai conteaza.

Sunt recunoscatoare pentru a va fi fost lider pe parcursul campaniei pt prezidentiale din 2019 si va doresc Dvs si PPUSL succes pe mai departe! Sunt sigura ca acesta se va intampla.

Va doresc tot ce este mai bun tuturor si va adresez multe incurajari sa persistati in loialitatea fata de cele trei valori: Demnitate, Onoare, Curaj!

Va multumesc!

Doamne ajuta Romania si pe noi toti!

Ramona Ioana Bruynseels

Ps: in cazul in care ati auzit ca as fi mers la PSD, sa stiti ca nu este adevarat.”, scrie Ramona Ioana Bruynseels.