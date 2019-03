SURSE - Rareș Bogdan, în ședința PNL: cum explică pasul spre politică și ce obiectiv și-a fixat alături de PNL

Rareș Bogdan este, oficial, candidatul care va deschide lista PNL la alegerile europarlamentare. În ședința cu liderii PNL, Rareș Bogdan și-a cerut scuze celor pe care, fiind jurnalist, i-a criticat, dar i-a informat că a venit în PNL să lupte împotriva PSD și consideră că este posibil ca PNL să câștige aceste alegeri.

”Vreau sa va multumesc pentru cum ati vorbit despre mine in ultima perioada, sunt 5,6,78 care s au izbit si de spiritul meu critic sau de rautatile mele. Rautațile unui om cu frica de Dumnezeu. Va asigur ca voi intoarce obrazul inzecit si vorbele mai putin placute pe care le am adus acestor aomeni din PNL. A fost o decizie grea, a fost cantarita suficient, ma gandeam de unde pot ajuta mai mult frontul anti-psd. Din masuta de moderator, cea mai urmarita emisiune de catre simpatizantii si votantii dreptei romanesti sau intrand in arena alaturi de dvs. Nu intru pentru a cere nimic. Nu vin sa ocup nicio functie in acest partid. Sunt membru la Sectorul 1 Bucuresti. Veti vedea daca aduc plus in aceasta campanie. Ma voi expune si ma voi bate total. Pentru prima data in istoria postdecembrista pnl are sansa istorica ca pnl sa fie primul partid din Romania, pe data de 26 mai! Daca eu si echipa de campanie vom da tot ce se poate. Cred farte sincer ca PNL poate fi primul partid din Romania. Nu vorbesc din carti, vorbesc din realitati.

Venirea mea aduce voturi din zona rezist, din zona Transilvaniei si e un plus pentru a prinde viteza. PNL poate sa faca cartile. PNL va da primul ministru”, a spus Rareș Bogdan, în ședința PNL.