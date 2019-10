SURSE Ruptură în PSD: taberele din partid se devorează la CEX-ul despre pierderea guvernării

În timp ce președintele Klaus Iohannis se consultă la Cotroceni cu partidele pentru formarea unui nou guvern, în PSD s-au format doua tabere care se vor înfrunta în ședința CEX din această seară.

O parte din liderii județeni PSD au discutat ieri si azi variante tranșante după pierderea guvernării. Una dintre discutiile in acest sens a avut loc si in biroul lui Marcel Ciolacu din Camera Deputatilor. 'Cineva trebuie sa plateasca', au cazut de acord aliatii anti-Dancila. Una dintre variantele extreme este schimbarea Vioricai Dancila de la sefia partidului, dar nu este clar cum sa se faca acest pas pentru ca este nevoie de un Congres si Dancila a zis ca nu demisioneaza, iar un Congres PSD in plina campanie prezidentiala nu este vazut cu ochi buni in partid.

De cealalalta parte, apropiatii Vioricai Dancila au discutat ieri si azi ca de tradarile recente din partid nu sunt straini unii lideri judeteni si ca Victor Ponta ar fi avut sprijin si din PSD sa racoleze parlamentari. Tabara lui Dancila spune ca ultimul lucru de care ar avea nevoie acum partidul ar fi un scandal intern si ca PSD trebuie sa isi lase divergentele interne dupa prezidentiale. Pana atunci, a discutat tabara Dancila, partidul trebuie sa stea unit pentru a avea un scor cat mai bun la alegeri.

Cele doua grupari se vor infrunta deschis in sedinta CEX de vineri seara.