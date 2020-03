SURSE Se creionează variantele pentru locale + anticipate

Liderii partidelor parlamentare vor stabili marti dupa-amiaza, la Guvern, data alegerilor locale. Se creioneaza o majoritate pentru urmatorul scenariu, au explicat surse parlamentare pentru STIRIPESURSE.RO:

Inainte de 24 mai este prea devreme sa se tina alegerile locale. Duminicile din 31 mai si 7 iunie ies din discutie pentru ca sunt Rusaliile ortodoxe si catolice. Dupa 21 iunie este cam tarziu pentru ca se termina mandatele actualilor alesi locali.

Raman astfel ca variante duminicile din 24 mai, 14 iunie si 21 iunie pentru desfasurarea alegerilor locale. Doua variante avansate sunt:

24 mai locale + 14 iunie anticipate

14 iunie locale + 21 iunie anticipate

PNL vrea anticipate, indiferent cand se tin. USR si UDMR ar vrea anticipate, dar nu in aceeasi zi cu localele. PMP si ALDE nu vor anticipate. PSD nu vrea anticipate, dar se pregateste pentru ele.

Se discuta si despre o varianta extrema.

Pentru ca inca nu se stie cu exactitate cum va evolua coronavirusul si COVID-19 nu poate fi tinut 100% sub control, alegerile ridica o problema reala de sanatate publica. In orice campanie se tin adunari publice si echipele partidelor bat judetele in lung si in lat 'din poarta in poarta', lucru care creste sansele raspandirii coronavirusului. De asemenea, perioada Bacalaureatului (iunie) ridica si ea semne de intrebare pentru ca in sectiile de votare din scoli, pe unde vot trece toti alegatorii, vor intra pe urma elevii la exemene.

In acest context, daca se va inregistra o raspandire masiva a virusului COVID-19, o varianta extrema este amanarea alegerilor locale, la pachet cu modificarea in Parlament a legii astfel incat sa se prevada ce se intampla in cazul prelungirii mandatelor alesilor locali.