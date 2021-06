SURSE - USR PLUS JOACĂ LA RUPERE, vrea să condiționeze VOTUL pentru Avocatul Poporului de desființarea SIIJ în forma propusă de Stelian Ion

Liderii USR PLUS intenţionează ca, la discuţiile din şedinţa de marţi a coaliţiei, să condiţioneze votul pentru numirea noului Avocat al Poporului de adoptarea legii de desfiinţare a Secţiei Speciale în forma propusă de ministrul Justiţiei, Stelian Ion, au declarat surse politice pentru News.ro.

Proiectul de desfiinţare a Secţiei Speciale pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie iniţiat de Ministerul Justiţiei a trecut de Camera Deputaţilor, însă a suferit modificări radicale. Spre exemplu, legea prevede desfiinţarea secţiei speciale, însă magistraţii au primit superimunitate.

De asemenea, ministrul Justiţiei Stelian Ion afirmă că UDMR susţine ca dosarele de la SIIJ să fie instrumentate de o secţie specială din cadrul Parchetului General, soluţie care nu e acceptată de USR PLUS, argumentul fiind că SIIJ este chiar o astfel de secţie.

Pe de altă parte, conform ultimelor date, După revocarea lui Renate Weber din funcţia de Avocat al Poporului, în coaliţie s-a convenit ca postul să revină UDMR, favorit fiind Fabian Gyula, lector la Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Deocamdată, însă, nu poate fi avansată o nouă propunere pentru acest post, dat fiind că, în urma sesizării depuse de PSD, Curtea Constituţională urmează să decidă abia în 29 iunie în legătură cu constituţionalitatea revocării lui Renate Weber.

În ceea ce priveşte Secţia de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie, ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a declarat, la sfârşitul săptămânii trecute că desfiinţarea acesteia este o certitudine şi a propus chiar o sesiune extraordinară a Senatului, în calitate de Cameră decizională a Parlamentului, în care să se discute acest subiect. Stelian Ion a menţionat că au fost unele discuţii în coaliţia de guvernare, discuţii care au întârziat luarea unei decizii în privinţa SIIJ.Ministrul Justiţiei a susţinut că SIIJ are zilele numărate.

"De asemenea, SIIJ are zilele numărate pentru că la începutul lunii iulie vom primi şi avizul din partea Comisiei de la Veneţia care eu nu am emoţii, personal, că va fi un aviz în care se va merge pe aceeaşi linie. Comisia de la Veneţia a criticat de la bun început înfiinţarea acestei Secţii speciale şi nu am aşteptarea să aibă o altă opinie”, a declarat ministrul.

Stelian Ion a vorbit şi despre unele discuţii din coaliţia de guvernare, în privinţa desfiinţării Secţiei speciale.

"De desfiinţat se putea desfiinţa foarte repede, au intervenit în coaliţie anumite discuţii. Varianta Guvernului a fost transmisă. Lucrurile ar fi fost foarte simple, dacă în cadrul coaliţiei nu s-ar fi ridicat problema ce facem, ce punem în loc şi nu veneau nişte argumente legate de ce se întâmplă cu dosarele, vor merge înapoi la DNA, vor merge la alte structuri de Parchet şi aşa mai departe. Nu e un scop în sine doar să desfiinţăm Secţia, într-adevăr trebuie să vedem ce facem mai departe. Noi am spus că e în programul de guvernare, însă au existat din partea unor colegi de coaliţie anumite îndoieli. Personal am insistat şi am fost prezent la toate discuţiile pe Secţia specială, încercând să îi conving pe colegi că aceasta este varianta corectă, de revenire la situaţia de dinainte de înfiinţarea Secţiei, când lucrurile funcţionau. Aveam urmăriri, anchete pe toate domeniile. Ceea ce se întâmplă acum e inacceptabil prin faptul că există tot felul de informaţii care ies din dosare de la SIIJ, în mod inacceptabil”, a afirmat Stelian Ion.

Ministrul Justiţiei a explicat că partenerii de la UDMR au solicitat ca dosarele de la SIIJ să fie preluate de o secţie specială din cadrul Parchetului General, or tocmai SIIJ este o astfel de secţie în cadrul Parchetului General.

"Dumnealor (UDMR - n.r.) spun că aceste dosare ar trebui instrumentate de o secţie din cadrul Parchetului General. SIIJ este, în prezent, o secţie în cadrul Parchetului General. Dacă mutăm dosarele dintr-o parte în alta nu vom putea avea aşteptări că lucrurile vor fi radical diferite, aşa încât şi ce ne-a spus Comisia Europeană, prin MCV, respectarea luptei împotriva corupţiei, angajamentului de luptă împotriva corupţiei pe care ni l-am asumat de-a lungul timpului trebuie să fie foarte clar din partea României. Aceasta este o componentă a luptei împotriva corupţiei. Şi a avea o altă variantă de a spune că magistraţii vor să fie anchetaţi, lucrul acesta ar afecta credibilitatea acestei instituţii numită DNA. A rămas chestiunea în discuţe. Există acel amendament, din punctul meu de vedere inacceptabil, este punctul meu de vedere pe care l-am exprimat de mai multe ori, acesta în care dosarele ar fi trebuit să treacă la o altă secţie din cadrul Parchetului General, fără să se mai întoarcă la DNA şi urmează să primim avizul Comisiei de la Veneţia. Dacă nu era un blocaj în coaliţie pe acest subiect, era votat. Este un blocaj, dar acest moment este important, de la începutul lunii iulie”, a declarat Stelian Ion.

Stelian Ion a propus o sesiune extraordinară a Senatului, la începutul lunii iulie.