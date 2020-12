SURSE USR REFUZĂ categoric SĂ CEDEZE șefia Camerei Deputaților: ce promite PNL la schimb

Apar informații pe surse din cadrul negocierilor blocate dintre USR, PNL și UDMR. Este a doua zi când discuțiile se încheie fără un consens, chiar dacă președintele Klaus Iohannis a informat că vrea un guvern învestit până la Crăciun. Marele măr al discordiei e Camera Deputaților, a cărei șefie e dorită de USR pentru Dan Barna și de PNL pentru Ludovic Orban. USR nu vrea însă să cedeze și a refuzat trocul propus de PNL, de a primi mai multe ministere la schimb.

Deși în zona funcțiilor parlamentare și a Programului de guvernare s-au făcut deja progrese importante, în zona funcțiilor guvernamentale ele nu prea au mișcat deloc - BLOCAJUL este la principii. USR/PLUS susține că nu e normal ca PNL care a luat premierul să aibă preemțiune directă și la următoarea funcție disputată... cea de președinte al Camerei Deputaților. Ei propun ca funcțiile de premier, președinte al Camerei Deputaților și a Senatului României să fie discutate la pachet și cine are deja una să nu poată numi și la a II-a tragere pe baza procentelor obținute în alegeri.

Prin urmare discuțiile se vor concentra pe funcția de la Camera Deputaților unde și Ludovic Orban și Dan Barna își dispută întâietatea. Șeful PNL a venit cu propunerea să se lase această poziție în dispută deoparte și să se meargă mai departe pe motiv că nu are o miză personală și dacă în final funcția va reveni USR atunci șefia Senatului să revină liberalilor și să se sprijine astfel reciproc, formulă respinsă categoric de USR/PLUS (potrivit surselor participante la discuții Dacian Cioloș ar fi fost mai conciliant, în timp ce Dan Barna a fost inflexibil).

STIRIPESURSE.RO vă prezintă o variantă de ultimă oră pentru formula de guvern este:

Prim-ministru: Florin Cîțu (PNL)

Doi viceprim-miniștri: Unul de la UDMR și celălalt de la USR PLUS

Interne: Marcel Vela sau Laurențiu Leoreanu de la PNL / Dragoș Tudorache de la USR PLUS, care ar fi dispus să renunțe la mandatul de europarlamentar

Finanțe: Bogdan Iulian Huțucă sau Ionel Dancă de la PNL / Claudiu Năsui sau Anca Dragu de la USR PLUS

Dezvoltare: Ion Ștefan, Laurențiu Leoreanu, Florin Roman, Raluca Turcan, Robert Sighiartău de la PNL / Ionuț Moșteanu sau Cristian Ghinea de la USR PLUS

Economie: Virgil Popescu de la PNL / Ministerul ar putea fi 'splitat' și ar putea apărea alte ministere precum Energie și Turism și IMM. Energia ar putea merge la USR/PLUS și vehiculată Cristina Prună de la USR PLUS, iar Turism și IMM tot la USR/PLUS. Liberalii se opun spargerii ministerului pentru moment.

Transporturi: Lucian Bode de la PNL / Cătălin Drulă de la USR PLUS ar urma să preia ministerul pentru IT și Comunicații unde un nume discutat este Claudiu Năsui de la USR PLUS

Justiție: Cătălin Predoiu și Daniel Fenechiu de la PNL. A intrat în cursă și Iulian Scântei. / Stelian Ion de la USR PLUS

Mediu: UDMR / Posibil să apară un nou minister pentru Ape și Păduri care să fie revendicat de PNL

Muncă: Violeta Alexandru și Dan Vîlceanu de la PNL / Cristian Seidler de la USR PLUS

Sănătate: Nelu Tătaru de la PNL (liberalii ar vrea să facă „istorie” cu campania de vaccinare) / Cseke Attila de la UDMR. USR/PLUS au revendicat o vreme pentru Vlad Voiculescu, dar acesta a decis să rămână la Capitală viceprimar cu atribuții pe zona de spitale – a primit asigurări că numirea sa va fi oficiată curând.

De menționat ca dacă în vreun fel în urma negocierilor PNL va pierde Sănătatea, atunci Campania de vaccinare ar urma să fie trecută cu totul la Ministerul Apărării Naționale.

Externe: Bogdan Aurescu

Apărare: Nicolae Ciucă

Agricultură: Emil Dumitru (secretar de stat) de la PNL sau actualul șef al APIA, Adrian Pintea.

Fonduri UE: Marcel Boloș de la PNL

Educație: UDMR (o variantă este Szabo Odon sau Hegedus Csilla), dar PNL ar vrea să păstreze postul dacă USR/PLUS ia cumva sănătatea.

Tineret și Sport: USR sau UDMR, liberalii nu-l vor

Cultură: PNL și USR PLUS ar vrea să cedeze UDMR-ului acest minister

***La Relația cu Parlamentul rămâne Nini Săpunaru de la PNL

Bătălia se dă la pachet și pentru funcțiile de președinte al Senatului și al Camerei Deputaților. USR ar vrea mai importanta poziție de la Camera Deputaților pentru Dan Barna, in timp ce liberalii insista pentru Ludovic Orban. USR/PLUS argumentează că dacă liberalii trag primii funcția de prim-ministru atunci sunt îndreptățiți să aleagă ei a doua poziție de putere pe care o consideră a fi șefia Camerei Deputaților.

Există o grupare mare în PNL care face lobby puternic ca structura finală a Guvernului să cuprindă mai mult de 18 ministere pentru a mulțumi cât mai multe pretenții la negocieri.