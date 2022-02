Tabăra PLUS se încolonează în spatele lui Dacian Cioloș: atac la echipa lui Barna

Dacian Cioloș propune deschiderea USR, spune Anca Dragu: „Sunt idei valoroase, nu văd de ce ar fi respinse”. Ea afirmă că atmosfera din USR este una „agitată, de căutare”, anunță Mediafax.

Biroul Național al USR decide luni dacă votează sau nu programul de reformă internă propus de președintele Dacian Cioloș. Acesta a afirmat că dacă documentul său nu este aprobat, își pune la dispoziție mandatul de președinte al USR.

Anca Dragu spune la RFI că ”atmosfera (din USR-n.r.) cu siguranță că este una agitată, de căutare. Conform Statutului, președintele partidului trebuie să prezinte acest program, ceea ce și face acum președintele USR, Dacian Cioloș, deci este un demers statutar. Dumnealui propune această abordare de deschidere a partidului, de deschidere către societatea civilă, către mediul antreprenorial și o întoarcere la discuția cu membrii și cu cei din afara partidului, cu oamenii din afara vieții politice”.

Reporter: Dar cum poate avea loc un dialog în USR, din moment ce Dacian Cioloș spune: ori îmi aprobați programul de reformă ori îmi dau demisia, iar useriștii din tabăra Barna îl contrează regulat în forurile interne? Sunt ca niște copii care nu se înțeleg cine să se joace primul cu o mașinuță de jucărie. Ce semnal dați electoratului?

Anca Dragu: La ședința de astăzi care începe la ora 10 și la care vor participa sute de alți membri ai partidului care nu sunt membri ai Biroului Național se vor discuta toate aceste puncte care au trezit reacțiile negative ale unor colegi. Și atunci fiecare are ocazia să clarifice acolo dacă într-adevăr e ceva de care să ne speriem din ce propune domnul Cioloș, această deschidere a partidului sau poate ne-am pripit în reacții și da, propunerile domnului Cioloș sunt acceptate (...). În discuțiile care au avut loc joi am discutat despre extindere, am discutat despre multe subiecte foarte importante și cred că acolo sunt idei valoroase, nu văd de ce colegii să le respingă.

Reporter: Fuziunea dintre USR și PLUS a fost un succes sau un eșec?

Anca Dragu: Încă mai avem de lucru la acest proces, a fost un proces de durată și eu am susținut fuziunea, pentru că erau multe lucruri care ne asemănau, lucraserăm împreună în echipa domnului Dacian Cioloș ca prim-ministru, am susținut fuziunea și da, este un proces poate mai lung decât ne-am așteptat, dar nu cred că este imposibil.