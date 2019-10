Taifunul Hagibis s-a soldat cu 11 morţi, 12 dispăruţi și 100 de răniţi - VIDEO

Taifunul Hagibis, unul dintre cele mai puternice care au lovit vreodată Japonia, s-a soldat cu moartea a 11 persoane şi dispariţia altor 12, iar soldaţii japonezi au fost mobilizaţi pentru a ajuta victimele inundaţiilor, informează AFP, potrivit news.ro.

Case distruse, alunecări de teren. furtuna cu ploi de o intensitate "fără precedent" a traversat centrul şi estul Japoniei în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Locuitori au fost îngropaţi în alunecările de teren sau s-au înecat în propriile locuinţe sau în maşini, printre persoanele decedate fiind şi un copil al cărui trup neînsufleţit a fost găsit într-un râu, în interiorul unui autoturism.

Citește și: AVERTISMENTUL specialiștilor: La ce sunt expuși cei care-și beau cafeaua dimineața

Importante inundaţii au fost semnalate în regiunea Nagano, unde un dig s-a surpat, iar râul Chikuma a ajuns într-o zonă rezidenţială, inundând clădirile până la primul etaj.

Aproximativ 7,3 milioane de japonezi au primit ordin de evacuare, sâmbătă, după precipitaţii record,

Potrivit postului NHK, peste 100 de persoane au fost rănite.

Potrivit Agenţiei Meteorologice Japoneze, Hagibis a atins sâmbătă capitala Tokyo, având rafale de vânt de până la 200 km/h.

Here are scenes of the destruction as Typhoon Hagibis makes landfall in Japan. Read more here: https://t.co/10gwvyEIfi pic.twitter.com/FyUpFew2Ys