Take That se reîntregește temporar pentru un concert online

Cântăreţul britanic Robbie Williams s-a realăturat grupului Take That pentru un concert caritabil care va fi difuzat, vineri seară, pe YouTube, potrivit news.ro.

Starul în vârstă de 46 de ani va cânta împreună cu foştii colegi Gary Barlow, Mark Owen şi Howard Donald pentru prima dată în doi ani.

Take That, în formula originală, a urcat pe scenă în finala „X Factor” din 2018.

Acum, doar Jason Orange va lipsi de la reuniunea grupului care s-a lansat în urmă cu aproximativ trei decenii.

„Chiar sunt nerăbdător să cânt din nou cu băieţii. Este mereu o plăcere. Dacă nu putem merge pe stadion, vom aduce stadionul la noi”, a declarat Williams pentru The Sun.

Evenimentul preînregistrat, care va fi difuzat pe canalul de YouTube al Compare The Meerkat de la ora 22.00, are ca obiectiv strângerea de fonduri pentru organizaţia Nordoff Robbins şi pentru Fondul Crew Nation, care sprijină echipele tehnice care lucrează la concerte.

Take That au cântat melodiile „Greatest Day”, „Shine”, „Back For Good”, „The Flood”, „Pray”, „Never Forget”, „Everything Changes” şi „Rule The World”.

Anul trecut, în formulă de trei, grupul a susţinut turneul „Greatest Hits Live”.