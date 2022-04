Tampa Bay Lightning, campioana en titre, s-a calificat în play-off, în NHL

Gruparea din Florida, care a cucerit Cupa Stanley în ultimele două ediţii din NHL, s-a calificat în play-off pentru a opta oară în ultimele nouă sezoane.Pittsburgh Penguins, campioana ligii nord-americane în 2016 şi 2017, a acces la rândul ei în faza superioară, după victoria cu 6-3 obţinută pe propriul patinoar în duelul cu New York Islanders.Penguins va participa pentru al 16-lea an consecutiv la faza play-off, fiind echipa cu cea mai lungă serie activă din NHL, conform site-ului oficial al ligii.Rezultate:Vancouver Canucks - Arizona Coyotes 7-1Colorado Avalanche - New Jersey Devils 3-1Calgary Flames - Vegas Golden Knights 1-6Nashville Predators - Edmonton Oilers 0-4Dallas Stars - Minnesota Wild 2-3, după prelungiriBoston Bruins - Ottawa Senators 2-3Buffalo Sabres - St Louis Blues 2-6Toronto Maple Leafs - Washington Capitals 7-3Tampa Bay Lightning - Anaheim Ducks 4-3, după prelungiriPittsburgh Penguins - New York Islanders 6-3Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings 0-3Chicago Blackhawks - San Jose Sharks 5-4, după prelungiri