Tânăr cu permisul suspendat, prins băut la volan de polițiștii vasluieni

Un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost reţinut de poliţişti după ce a fost prins la volanul unei maşini băut şi cu permisul de conducere suspendat, au informat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui.

Tânărul a fost depistat cu ocazia unui control efectuat de poliţişti pe DJ 248 A, în comuna Rafaila.

Bărbatul avea o alcoolemie de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat

"Întrucât conducătorul autoturismului, bărbat în vârstă de 34 de ani, emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, în vederea recoltării de probe biologice, pentru stabilirea alcoolemiei. Totodată, procedând la efectuarea de verificări, poliţiştii au constatat că bărbatul ar avea dreptul de a conduce suspendat. În baza probatoriului administrat, poliţiştii Secţiei 6 Poliţie Rurală Negreşti l-au reţinut pe bărbat, pe o perioadă de 24 ore. Acesta urmează a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, cu propunerea dispunerii unei măsuri preventive", precizează un comunicat de presă transmis de IPJ Vaslui.

Poliţiştii continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, în vederea stabilirii şi probării activităţii infracţionale a bărbatului, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Potrivit articolului 336 din Codul penal, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de până la 5 ani sau cu amendă.