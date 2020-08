Tandemul Republican care CREDE în Arad, lansat azi în: Samuel Caba pentru Primăria Municipiului și Ionel Ciupe pentru Președinte al Consiliului Județean

Partidul Republican și-a lansat astăzi candidații în cursa electorală pentru Arad. Astfel, Samuel Caba cere votul arădenilor pentru funcția de Primar al municipiului, în timp ce Ionel Ciupe este candidatul pentru șefia Consiliului Județean. Evenimentul de lansare a avut loc în Parcul Eminescu din Arad, în prezența președintelui Partidului Republican, Alexandru Coita și al Secretarului General al formațiunii, deputatul Marian Cucșa.

„În anul 218 î.Hr, în cel de-al Doilea Război Punic, Hannibal din Cartagina a trecut Mediterana cu elefanții săi și, când a ajuns la Munții Alpi, generalii i-au spus că nu există nicio șansă să treacă astfel munții. Hannibal le-a răspuns- «Fie găsim un drum, fie facem unul». Acesta este mentalitatea oamenilor din Partidul Republican” , a subliniat președintele Alexandru Coita, în debutul evenimentului de lansare.

„Când l-am cunoscut pe domnul Caba, pe Samuel, am văzut un om al principiilor, cu fibră morală, cu tărie de caracter, cu multă credință și care a performat acolo unde a fost. Am văzut un om care crede în Arad, care și-a dedicat mulți ani din viață pentru un Arad mai bun. În egală măsură, întâlnirea cu domnul Ciupe a fost un alt moment luminos al experienței mele în Partidul Republican. Am văzut un om de mare echilibru, de înțelepciune, cu o experiență deosebită, care are multă energie în față, care are multe de oferit Aradului în continuare” , i-a caracterizat liderul Republicanilor pe cei doi candidați ai formațiunii la Arad.

Samuel Caba le-a mulțumit susținătorilor săi care l-au încurajat să intre în cursa electorală pentru Primăria Arad.

„Vreau ca împreună să redăm arădenilor Aradul. Eu cred în Arad, cred că putem fi surpriza pentru Arad. Surprinza sunteți voi, în primul rând, cei care o să vă asumați să susțineri oameni cu principii, oameni care vor o altfel de administrație, o altfel de politică în județ și în municipiul Arad. Cu Dumnezeu înainte!”, a fost mesajul candidatului Samuel Caba.

Alături de Samuel Caba, la evenimentul de lansare a candidaturii au fost prezenți și soția acestuia, Ramona, dar și copiii lor.

„Sunt la al treilea mandat de consilier municipal. Am dovedit o experiență vastă. Cunosc Aradul extrem de bine. În domeniul afacerilor activez de 28 de ani. Am trăit și am văzut multe. Pe domnul Samuel Caba îl cunosc de mai bine de 12 ani.

Sunt convins că, unindu-ne forțele, experiența pe care am dobândit-o amândoi atât în domeniul administrației cât și al afacerilor ne va ajuta să facem cea mai frumoasă figură pentru arădeni”, a punctat și candidatul Partidului Republican la funcția de președinte al Consiliului Județean, Ionel Ciupe, cel care conduce și organizația municipală a formațiunii.