ȚARA care anunță că este gata să primească românii care nu mai au loc la ATI: Klaus Iohannis și Raed Arafat spun că acum nu este cazul

Criticată în România, dar lăudată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru modul în care a luptat împotriva epidemiei, fără a recurge la măsuri drastice, Suedia şi-a anunţat disponibilitatea de a primi pacienţi infectaţi cu coronavirus, aflaţi în stare gravă, din întreaga Europă, inclusiv din România, anunță adevarul.ro.

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate un număr de 10.142 de cazuri noi de COVID-19. Alţi 121 de români au murit după ce s-au infectat cu coronavirus, în timp ce la secţiile de Terapie Intenivă numărul pacienţilor cu COVID a atins un nou record - 1.152.

Preşedintele Klaus Iohannis a recunoscut, într-o conferinţă organizată la finalul săptămânii trecute, că se are în vedere şi transferul unor pacienţi în stare gravă în străinătate şi a spus că au fost iniţiate deja „câteva contacte”. „Am discutat această variantă cu ministrul Sănătăţii şi chiar dacă în momentul acesta în România există spaţiu şi la terapie intensivă, şi locuri pentru bolnavi care nu au încă forme foarte grave, am iniţiat deja câteva contacte cu alte state cu care avem relaţii speciale şi sper să nu ajungem acolo, dar, in extremis, da, avem contacte şi le vom valorifica”, a spus Iohannis.

În schimb, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, dar şi şeful DSU, Raed Arafat, au afirmat că nu este cazul, cel puţin deocamdată. „La nivelul Comisiei Europene se fac aceste transferuri, cum avem comandamentul pentru vaccin, cum avem eu ştiu, comandamentul pentru medicamente, remdesivir. Există şi acest comandament. Este un comandament care va face o gestionare a acestor cazuri, dar în acest moment nu este cazul la noi”, a răspuns Tătaru atunci când a fost întrebat dacă România a luat în calcul trimiterea unor pacienţi pentru a fi trataţi în alte ţări.

