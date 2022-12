Târgul de Crăciun din Craiova, mai frumos decât cel din Viena, conform celui mai vizitat site turistic din Europa. Reacția Olguței Vasilescu

Social-democraţii au transmis că, după 10 zile de vot online, European Best Destinations, cel mai vizitat site turistic din Europa, a anunţat rezultatele clasamentului pentru Best Christmas Market 2023, iar Craiova este în primele trei cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa. „Dacă anul trecut, Craiova obţinea cel mai bun rezultat ca oraş nou intrat în acest clasament internaţional, anul acesta avem confirmarea că investiţiile făcute de administraţia locală în domeniul cultural-turistic nu au fost făcute în van”, a declarat primarul din Craiova Lia Olguţa Vasilescu, scrie news.ro.

Clasamentul poate fi accesat AICI.

„41.884 de turişti din toată lumea au decis: Craiova – în primele 3 cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa. Craiova a cucerit inimile turiştilor de pretutindeni şi obţine locul 3 în clasamentul celor mai frumoase târguri de Crăciun din Europa, după capitala Ungariei şi oraşul Gdansk din Polonia. După 10 zile de vot online, European Best Destinations, cel mai vizitat site turistic din Europa, a anunţat astăzi rezultatele clasamentului pentru Best Christmas Market 2023. Cu aproape 42.000 voturi, Craiova devine, astfel, una dintre cele mai căutate destinaţii turistice din Europa, pentru al doilea an consecutiv, fiind destinaţia din România cu cel mai mare număr de voturi de la înfiinţarea acestei competiţii”, arată PSD, într-o postare joi pe pagina de Facebook.

„După rezultatul onorant de anul trecut, când turişti din toată lumea au apreciat că târgul de Crăciun de la Craiova merită să fie în primele şase din Europa, chiar de la prima noastră participare într-o asemenea competiţie, anul acesta am început pregătirile încă din primăvară. Mai ales că promovarea de anul trecut a transformat Craiova, în doar câteva luni, într-o adevărată destinaţie turistică. Astfel, pentru ediţia din acest an, am extins suprafaţa târgului în mai multe pieţe, am montat cele mai frumoase decoraţiuni luminoase în tot centrul oraşului şi am realizat căsuţe unicat, concepute special de cei mai talentaţi artişti pentru Craiova. Dacă anul trecut, Craiova obţinea cel mai bun rezultat ca oraş nou intrat în acest clasament internaţional, anul acesta avem confirmarea că investiţiile făcute de administraţia locală în domeniul cultural-turistic nu au fost făcute în van”, a declarat primarul Lia Olguta Vasilescu.

Potrivit comunicatului oficial al organizaţiei European Best Destinations, Târgul de Crăciun de la Craiova a obţinut un total de 41.884 voturi, multe dintre acestea provenind din afara României – SUA, Marea Britanie, Ţările de Jos şi Germania.

„Locul 3 în clasamentul celor mai frumoase pieţe de Crăciun din Europa este cu atât mai onorant pentru municipiul Craiova, având în vedere că 374 803 turişti din 179 ţări au votat în această perioadă dintre 20 oraşe candidate, propuse de European Best Destinations. De remarcat este faptul că, indiferent de voturile naţionale pentru fiecare destinaţie, podiumul rămâne neschimbat, iar Craiova se situează în topul celor mai bune destinaţii de Crăciun. Între Craiova şi Gdansk din Polonia, oraş clasat pe locul 2, este o diferenţă de doar 6137 de voturi, iar Budapesta, care a câştigat competiţia din acest an, a fost votată de 51253 de turişti. Mulţumim tuturor celor care ne-au votat şi invităm hotelierii, agenţiile de turism şi toate companiile sau instituţiile care lucrează în domeniul turismului din Craiova să utilizeze cu mândrie logo-ul "European Best Christmas Market” pe toate comunicările, site-urile, fotografiile sau imaginile difuzate/distribuite”, mai indică sursa citată.