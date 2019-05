Tăriceanu, despre dosarul lui Daniel Barbu: Dacă aveau dovezi clare, suspiciuni rezonabile, de ce nu l-au deschis înainte de campanie?

Călin Popescu Tăriceanu susține, referitor la dosarul deschis de DNA pe numele lui Daniel Barbu, candidat al ALDE la alegerile europarlamentare, că are semne de întrebare întrucât cauza a fost deschisă după ce acesta și-a anunțat candidatura.

"Am încredere în Daniel Barbu şi ştiu că nu a încălcat legea penală. Am însă mari semne de întrebare cu privire la deschiderea dosarului în campanie electorală, după ce Daniel Barbu a anunţat că este pe lista candidaţilor ALDE. Dacă aveau dovezi clare, suspiciuni rezonabile cum zic ei, de ce nu l-au deschis înainte? Sper ca Daniel Barbu să nu fie nevoit sa treacă, aşa cum am trecut eu, prin 4 ani de instanţe ca să-şi dovedească nevinovăţia. Pentru că deşi până la urmă e o victorie, este, totuşi, o victorie amară", a declarat Călin Popescu Tăriceanu pentru Agerpres.

Daniel Barbu a fost pus sub învinuire de DNA în dosarul în care are cercetat trezorierul PSD, MIrcea Drăghici. Ancheta vizează activitatea sa de președinte al AEP.