Tăriceanu SE DEZLĂNȚUIE: ''Statul român NU a murit. Vedeți Opreațiunea Sparanghel'

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, revine cu precizări privind Operatiunea „Sparanghelul”. Tăriceanu punctează prin comisia parlamentară nu se vrea „anchetarea românilor care au plecat la muncă în Germania”, ci ancheta poate să vizeze de ce în Germania „unde sunt peste 100.000 de persoane infectate cu coronavirus se poate munci, iar in Romania, unde sunt sub 7.000 (daca e sa ne luam dupa autoritati), nu se poate”:

„STATUL ROMAN NU A MURIT. VEDETI OPERATIUNEA SPARANGHEL!

De cand am spus ca Operatiunea „Sparanghelul” merita o comisie de ancheta parlamentara, am luat zeci, sute de scatoalce, sub forma comentariilor, de la celebrii hashtagi. Simt nevoia sa ma explic.

NU VREM SA ANCHETAM DE CE AU PLECAT ROMANII LA MUNCA IN GERMANIA!!! Pentru ca am vazut ca asta e tema imbratisata de criticii mei. Nu anchetam de ce au plecat romanii pentru ca este dreptul fiecarui roman sa aleaga unde vrea sa traiasca si sa munceasca! Eventual am putea ancheta de ce acolo unde sunt peste 100.000 de persoane infectate cu coronavirus se poate munci, iar in Romania, unde sunt sub 7.000 (daca e sa ne luam dupa autoritati), nu se poate.

Scopul comisiei de ancheta este sa descopere care este „butonul magic” care, daca se apasa, nici starea de urgenta si nici ordonantele militare nu mai conteaza. Ce buton magic se poate apasa in asemenea fel incat, la numai cateva zile dupa o convorbire telefonica dintre presedintii roman si german, sa se poata organiza o operatiune care, in plina stare de urgenta, sa reuseasca sa adune la un loc 2000 de romani? Multi dintre acestia, din zone carantinate unde nu intra si nu iese nici musca, au fost urcati in 50 de autobuze care au parcurs sute de kilometri, noaptea, fara sa-i opreasca vreun filtru de politie, sa ajunga la 7 dimineata in Aeroportul din Cluj.

In timp ce aceste 50 de autobuze mergeau pe sosele noastre in modul invizibil, in Romania reala 9.000 de concetateni erau amendati pentru ca nu au avut delcaratia pe propria raspundere, cativa dintre ei fiind luati la bataie de politisti suparati. Ei se adauga celor alte peste 80.000 care au fost amendati de politie de cand a inceput starea de urgenta (o statistica de care presedintele Iohannis este foarte mandru).

Comisia de ancheta sper ca va afla ce fel de Ausweis au avut cei 2.000 de romani ca sa poata pleca la munca in Germania, pentru ca vrem sa dam si noi acelasi Ausweis romanilor care vor sa mearga la munca la ei in tara.

Vrem sa stim cine a intervenit pe langa celula de urgenta si criza, sau cum ii zice, ca sa vina cu o Ordonanta Militara care sa permita exportul de romani in Germania.

Vrem sa stim cine a coordonat atat de bine lucrurile, ca de la aceasta Ordonanta Militara, data noaptea, ca hotii, sa fie posibil ca in 24 de ore 2.000 de romani sa fie miscati de-a lungul si de-a latul tarii, fara sa-i intrebe nimeni de sanatate, fara sa aiba vreun contract, vreo declaratie pe proprie raspundere, vreun bilet de avion sau, in cazul unora, nici macar sa nu stie unde anume merg.

Vrem sa stim cum poate fi apasat un asemenea buton, pentru ca de o luna de zile de cand e starea de urgenta asteptam ca un asemenea buton miraculos sa fie folosit la importul de masti si echipamente medicale, ca sa nu mai trimitem doctorii la lupta fara arme. Acest buton magic trebuie folosit la a baga apa pe canalele de irigatii ca sa putem avea ceva grau in hambare. El trebuie folosit si la a gasi un sistem de invatamant online, pentru ca cel pe care il ofera cei de la Ministerul Educatiei este o gluma proasta.

Acest buton magic poate fi apasat chiar pentru a-l elibera pe Iulian Ghergut, rapit de Al-Quaida in urma cu 5 ani. Cam de cand e dl Iohannis presedinte.

Nu in ultimul rand, trebuie sa vedem cine sunt persoanele care pot sa apese un buton atat de magic incat sa rapuna incapatanarea birocratiei romanesti. Pentru ca, in aceste vremuri grele, poate e mai bine sa fim condusi de papusari, in loc de papusile lor”, se arată pe pagina de Facebook a lui Călin Popescu Tăriceannu.