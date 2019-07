Tăriceanu taie în carne vie după eșecul de la europarlamentare - Filială ALDE, dizolvată

Preşedintele interimar al ALDE Bihor, Ciprian Blejan, a anunţat, vineri, într-o conferinţă de presă, că Biroul politic teritorial ALDE Bihor a fost dizolvat ca urmare a rezultatelor slabe de la alegerile europarlamentare.

"Biroul Politic Central a hotărât, marţi, 9 iulie, demiterea Birourilor Politice Teritoriale care au avut scor sub 5%, între care şi cel din Bihor. Ca atare, toţi cei 22 de membri ai Biroului politic teritorial au fost demişi, urmând să fie înlocuiţi, până la sfârşitul acestei luni, în baza unor criterii de performanţă şi de implicare în campania electorală şi nu numai", a declarat preşedintele interimar, la o conferinţă de presă, conform agerpres.ro Potrivit acestuia, sunt două criterii importante în baza cărora vor fi aleşi membrii în noua structură judeţeană de conducere: rezultatele obţinute în teritoriu în alegerile recente, precum şi măsura în care membrii ALDE sunt dispuşi să-şi asume candidaturi la alegerile locale de anul viitor.

Potrivit preşedintelui ALDE Bihor, unii membri ALDE au abordat prea lejer alegerile europarlamentare şi au argumentat că nu a existat un interes direct pentru a se implica în campania electorală.



"Sigur, dacă nu a existat interes, va fi de acum încolo, pentru că oamenii trebuie să fie conştienţi că fiecare rundă de alegeri reprezintă o miză şi trebuie să performăm. Putem exemplifica, putem face comparaţii între organizaţii locale care nu s-au implicat şi altele care au avut rezultate cu mult peste media organizaţiei judeţene. Este inadmisibil ca în UAT-uri în care organizaţiile ALDE au patru consilieri locali să se strângă sub 40 de voturi sau în UAT-uri în care organizaţia are doi consilieri locali să primim sub 10 voturi, iar în UAT-uri în care avem organizaţii fără reprezentaţi în Consiliul Local să primim de 10 sau chiar 20 de ori mai mult", a spus liderul ALDE Bihor.



Ciprian Blejan a exemplificat cu localităţi în care a existat implicare din partea formaţiunilor locale ALDE, cum ar fi comuna Bunteşti, unde sunt doi consilieri locali şi în care s-au strâns 390 de voturi, Ţeţchea, cu doi consilieri locali şi 183 de voturi, Pietroasa, cu trei consilieri locali unde au avut 142 de voturi.



"Deci, dacă s-ar fi vrut, iar efortul ar fi fost bine dozat, se puteau obţine rezultate bune", a declarat liderul ALDE Bihor.