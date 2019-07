Tatăl Simonei Halep ştie reţeta pentru victorie în finala de la Wimbledon: 'Când intri la luptă, trebuie să uiţi că e Serena în faţă'

Stere Halep, tatăl Simonei Halep, a declarat, joi, că fiica sa a deţinut controlul în meciul cu Elina Svitolina, subliniind că el a preconizat că aceasta va face "minuni în tenis" pe la 27-28 de ani.

"Simona a deţinut complet controlul, a ieşit cu voia ea şi cum voiam eu, suntem pe aceeaşi lungime de undă. Ea are de mică acest mental, ea începe să-şi revină imediat, are o inteligenţă nativă. De multe ori am vorbit cu ea şi i-am spus de scurtele în meci, dar depinde doar de ea, când simte mingea face ce vrea cu ea. Eu am spus că la 27-28 de ani va face minuni în tenis. Când intri la luptă, trebuie să uiţi că e Serena în faţă, ci doar un meci de tenis. Dacă acum îşi bagă în minte că e oricine în teren, nu Serena, atunci va fi câştigătoare. Serena nu e de neglijat, joacă foarte bine, are talent incredibil, o mentalitate incredibilă. Deocamdată nu avem niciun sms de la Darren Cahill, a contat că a vorbit cu el, orice sfat contează", a declarat Stere Halep la Digisport, potrivit news.ro.

Simona Halep, locul 7 WTA şi cap de serie numărul 7, s-a calificat pentru prima dată în finala turneului de la Wimbledon, după ce a învins-o, joi, cu scorul de 6-1, 6-3, în 72 de minute, pe jucătoarea ucraineană Elina Svitolina, numărul 8 mondial şi cap de serie numărul 8. Halep va juca a cincea finală de grand slam, a treia de turneu în acest an şi cea cu numărul 36 (în total) din carieră, la simplu. Jucătoarea română a câştigat un singur grand slam, la Roland Garros, anul trecut.

În finală, Halep va evolua cu Serena Williams (SUA), locul 10 WTA şi cap de serie numărul 11, sau cu Barbora Strycova (Cehia), locul 54 WTA.