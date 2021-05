Teatrul Odeon începe spectacolele cu public din 15 mai: anunțul managerului

Teatrul Odeon va începe spectacolele cu public în sală începând din 15 mai, a afirmat managerul instituţiei, actriţa Dorina Lazăr.

"Noi am făcut deja, dinainte de sărbători am făcut o schiţă de program şi ne-am propus ca dacă se mai relaxează situaţia să începem de pe 15 mai să jucăm. Vor fi puse biletele în vânzare şi la casa de bilete şi online. Nouă ne trebuie un răgaz de o săptămână cel puţin, de obicei biletele se pun în vânzare cu două săptămâni înainte de spectacol, dar acum ne trebuie cel puţin o săptămână, zece zile, ca să vindem biletele. Adevărat că se vând 30% din numărul biletelor, ele se vor vinde probabil foarte repede, având în vedere dorinţa oamenilor de a reveni în sălile de spectacol", a declarat Dorina Lazăr, pentru AGERPRES.

Ea a precizat că la Teatrul Odeon în luna mai vor fi şi două premiere, una la Sala Majestic şi cealaltă la Sala Studio.

"Cei care se ocupă de relaţia cu actorii au luat toate confirmările, deoarece aceştia mai fac şi film, mai au şi alte treburi şi nu pot să spun acum exact cu ce redeschidem şi nu am nici programul în faţă. Cert este că avem în producţie acum, pe ultima sută de metri, Luigi Pirandello, 'Henric al IV-lea' pus de tânărul regizor Vlad Cristache, cu Marius Stănescu în rolul principal şi Ionel Mihăilescu, Elvira Deatcu, Ioan Bătinaş, Ionuţ Chivu şi ar trebui să avem premiera luna aceasta, în jur de 20 mai. Deci, la sala de sus (Sala Majestic - n.r.) eu aş prefera să deschidem cu acest spectacol. La sala de jos (Sala Studio - n.r.) o să jucăm 'Linişte! Sărut. Acţiune!', spectacol de Peter Kerek, cu Pavel Bartoş, Marius Damian, Elvira Deatcu, Gelu Niţu în rolurile principale, 'Pe jumătate cântec' cu Anda Saltelechi, un one woman show scris şi regizat de tânăra Crista Bilciu. O să reluăm 'Pescăruşul', un spectacol de versuri după Garcia Lorca, cu Alina Berzunţeanu şi Cezar Antal. A doua premieră va fi cu tânăra actriţa Simona Popescu, care are un recital foarte frumos despre iubire", a mai spus managerul.

Dorina Lazăr a precizat că aşteaptă cu nerăbdare să fie reluate titlurile dorite de spectatori - 'Titanic vals', "Svejk" - "numai că deocamdată nu se recomandă să punem în mişcare spectacolele cu pauză. Să vedem cum o mai fi, când se va relaxa".

Ea a mărturisit că actorii aşteaptă cu nerăbdare reîntâlnirea cu publicul.

"Actorii nu au altă dorinţă, cum zicea Alecsandri, altă dorinţă nu avem, decât a ne urca pe scenă. Am avut o experienţă anul acesta în februarie, am jucat după un an de zile spectacolul 'Fugarii' după Cehov, pus în scenă de Alexandru Dabija, şi toţi actorii de pe scenă eram mult mai emoţionaţi decât spectatorii, şi Papadopol, şi Damian, şi eu, şi Pavel Bartoş, Alina Berzunţeanu. Aveam friguri de iubire, de bucurie, de emoţie că suntem iar pe scenă", a mai spus Dorina Lazăr.