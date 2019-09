Ștefan Radu nu face parte di lotul lui Lazio pentru meciul cu CFR Cluj

Tehnicianul echipei Lazio Roma, Simone Inzaghi, a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, că Ştefan Radu şi-ar fi dorit să joace împotriva formaţiei CFR Cluj, în Liga Europa, dar nu face parte din lot, astfel că a rămas la Roma potrivit news.ro

“Am ceva dubii în privinţa formulei de start de mâine. Au rămas acasă Radu, Luis Alberto şi Immobile, dar şi Marusic, care este suspendat. Mâine va juca Strakosha, însă am multă încredere în Guerrieri şi Proto. Am decis să îi lăsăm acasă pe Radu, Immobile şi Luis Alberto, pentru a face antrenament diferenţial astfel încât să poată fi apţi pentru meciul de duminică, cu Parma. Luiz Felipe va juca mâine. Şi Bastos va juca de la început, la fel ca Strakosha. Ştefan Radu a fost colegul meu de echipă, am jucat împreună. Eu am devenit antrenor şi în ultimii trei ani a foarte bine în ceea ce priveşte relaţia noastră. Este foarte serios şi concentrate, voia să fie cu orice preţ la meciul de mâinr. Însă eu trebuie să fac alegeri şi nu a ajuns între coonvocaţi. Vom vedea dacă va juca duminică împotriva Parmei. Românul a rămas la Roma ca să se antreneze. Am analizat CFR Cluj şi are jucători foarte buni: mie îmi place mult Omrani, care este foarte puternic”, a spus Inzaghi.

El a precizat că partida cu CFR Cluj va fi intensă. “Va fi un meci dificil, pentru că românii au un antrenor foarte bun şi sunt foarte fizici. Va fi intens, pentru că vor fi multe dueluri pe teren”.

Meciul CFR Cluj - Lazio Roma se va disputa, joi, de la ora 19.55, în prima etapă a grupei E a Ligii Europa.