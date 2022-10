Teheranul sancţionează RFI și Deutsche Welle pentru 'susţinerea unor grupări teroriste' și 'incitare la violenţă'

Iranul anunţă miercuri că impune sancţiuni unor instituţii, persoane şi organizaţii media din Uniunea Europeană, ca represalii faţă de măsuri punitive impuse recent de către UE unor lideri iranieni acuzaţi de reprimarea manifestaţiilor care denunţă moartea lui Mahsa Amini, relatează AFP, scrie News.ro.

Ministerul iranian de Externe anunţă într-un comunicat impunerea unor sancţiuni unui număr de opt instituţii şi 12 persoane din UE, din cauză că au ”susţinut grupări teroriste”, au ”incitat la violenţă” şi au ”provocat revolte, violenţe şi acte teroriste” în Iran.

Pe această listă neagră iraniană se află The International Committee in Search of Justice (ISJ), Liga Internaţională împotriva Rasismului şi Antisemitismului (LICRA) şi versiunile în persană ale posturilor german Deutsche Welle (DW) şi francez Radio France international (RFI).

Parlamentari şi politicieni europeni şi francezi şi doi conducători ai ziarului german Bild se află, de asemenea, între persoanele sancţionate de către Guvernul iranian.

Sancţiunile prevăd o interdicţie a emiterii de vize şi ”confiscarea bunurilor şi activelor pe teritoriul aflat sub jurisdicţia Iranului”, anunţă Ministerul iranian de Externe.

Iranul este zguduit de proteste după moartea, la 16 septembrie a tinerei iraniene kurde Mahsa Amini, la trei zile după ce a fost arestată la Teheran de către Poliţia Moravurilor, care o acuza de încălcarea unui cod vestimentar strict prin care Republica islamică obligă femeile să poarte văl în public.

Zeci de persoane - în principal manifestanţi, dar şi membri ai forţelor de securitate - au fost ucise în aceste manifestaţii. Alte sute de persoane - inclusiv femei - au fost arestate.

UE a impus la 17 octombrie sancţiuni Poliţiei Moravurilor şi unui număr de 11 lideri iranieni - inclusiv ministrul iranian al Telecomunicaţiilor -, pe care le acuză că sunt implicate în reprimare.