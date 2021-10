Tehnicianul dinamovist Mircea Rednic: Derbiul este o şansă să demonstrăm că merităm să fim la Dinamo

Tehnicianul dinamovist Mircea Rednic a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că derbiul cu FC Rapid este pentru el şi jucătorii săi o şansă să demonstreze că merită să fie la Dinamo, conform news.ro

“Avem ceva probleme de lot, Popa s-a accidentat şi nu va evolua, Filip a început antrenamentele doar de ieri, cu semnul întrebării. Iliev a revenit la echipă. Cei doi jucători, Michel şi Tomas, au primit cartea verde şi vor fi în lot. E un meci important, un meci cu o echipă care vine după un rezultat foarte bun şi un joc la fel. Va fi un meci dificil pentru noi. Noi n-avem prea multe alternative. Vom aborda jocul ca să câştigăm cele trei puncte Atmosfera e bună. Am avut şi o întâlnire cu suporterii care a fost pozitivă. Derbiul e o şansă pentru mine, pentru jucători să demonstrăm că avem valoare, că merităm să fim la Dinamo. Ştiu ce înseamnă un derbi pentru suporteri, un joc cu Steaua sau Rapid. Este o şansă să ne reabilităm în faţa noastră şi în faţa suporterilor”, a spus Rednic.

El a vorbit şi despre conflictul cu Florin Prunea după declaraţiile acestuia: “Prunea minte în privinţa comisioanelor. Nu ştie, nu e informat bine. Ciupeşte, e un papagal, repetă acelaşi lucru. Vorbeşte de 10, de 12, de 15.000. Înseamnă că nu a trecut pe la club, deşi a fost preşedinte. Putea să ia de la contabilitate, ce comisioane s-au dat, cine le-a luat. Văd că îl lăsaţi, dar nimeni nu îi cere dovezi. Dacă el vine cu o hârtie că fiica mea în perioada când am fost eu a luat 10.000, îi dau 100.000 eu. Băi Prunea, ai posibilitatea să câştigi nişte bani, mai ales că în ultima perioadă nu i-ai câştigat pe muncă. 12.000 – 120.000 îi dau, 15.000 - 150.000 îi dau. Să vină cu dovezi că fiica mea a luat banii ăştia cât am fost eu la Dinamo. Putem să vorbim despre oricine, despre orice, şi chiar nu suntem apăraţi? Nu există justiţie? Atunci ies şi eu şi vorbesc de preşedinte! Îl tot băgaţi în seamă, nu vedeţi că spune numai prostii? E un proces, s-a câştigat.. Eu nu am auzit în viaţa mea să fie un proces să nu audiezi martorii, nici pe ai mei, nici pe ai lui. Decizi un proces în urma unor articole. Sigur, noi am făcut recurs. Şi ne ducem până se face dreptate. Dacă nu, sunt cetăţean belgian, îl dau şi în Belgia. Domnule Prunea, vino cu hârtii. Îmi apăr imaginea, pentru că nu e normal. Dacă justiţia nu o face, pentru că doamna se grăbea să ajungă în vacanţă, mi-o fac eu. Vino, Prunea, şi ia banii! Rednic şi Luana nu au nevoie de comisioane”.

FC Dinamo va întâlni FC Rapid, sâmbătă, pe teren propriu, de la ora 20.30, în etapa a XIII-a a Ligii 1.