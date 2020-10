Tehnicianul echipei FC Botoşani, Marius Croitoru: Am îmbătrânit 2-3 ani meciul acesta

Tehnicianul echipei FC Botoşani, Marius Croitoru, a declarat, vineri seară, după meciul cu Gaz Metan Mediaş, câştigat cu scorul de 2-1, că acest succes este unul meritat, însă a menţionat că el a “îmbătrânit 2-3 ani” la confruntarea de la Mediaş, anunță news.ro.

"Răsuflu greu, am îmbătrânit 2-3 ani meciul acesta. În prima repriză trebuia tranşat meciul. Apoi, am avut penalti şi un om în plus, nu am ştiut să gestionăm acele momente. Am avut 15-20 minute în repriza a doua când jucătorilor le-a fost frică să nu piardă meciul. Asta înseamnă să nu ai rezultate bune în ultima perioadă. E o victorie meritată, nu ştiu dacă Gazul, fără să jignesc, a avut ocaziile pe care noi le-am avut. Ne interesează foarte mult rezultatul. Am preferat să aştept în zona doi pentru a nu da spaţii. Vedeţi, aici e paradoxul. Eu tot timpul am atacat, m-am deschis şi tot timpul veneau peste mine şi luam goluri. Timpul este scurt, e greu să iei un jucător care n-a jucat câteva luni, are nevoie de adaptare. Nu e un fotbal uşor aici. De asta au nevoie de timp, adaptare, suport, de sprijin. Avem o regulă clară. Cât câştigă jucătorul, atât câştigă şi impresarul. Transferurile eu le hotărăsc. Tot timpul am fost întrebat, tot timpul au ajuns la mine jucătorii care au trebuit să vină", a spus Croitoru, potrivit digisport.ro.

De cealaltă parte, Jorge Costa este de părere că Gaz Metan Mediaş are nevoie de timp: "E foarte greu să vorbeşti după un meci pe care nu-l câştigi. Am început bine, am mişcat bine mingea, dar apoi a fost 1-0, iar Botoşani a avut şi şansa să facă 2-0. N-am renunţat cât am jucat în zece oameni şi sunt foarte mândru de ceea ce am reuşit în repriza secundă. Am jucat 40 de minute în zece oameni. Trebuie să înţelegem de ce am jucat mai bine în a doua repriză. În fotbal există presiune peste tot, şi în România, Portugalia sau Italia. Mereu există presiune! Eu cred în jucători, iar jucătorii cred în această echipă. La sfârşitul sezonului vom fi pe locul pe care îl merităm. Au fost multe schimbări în ultima perioadă şi nu putem face ca totul să meargă peste noapte. Această repriză a doua a fost cea mai bună făcută de Mediaş în ultimul timp".

Formaţia FC Botoşani a învins, vineri, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Gaz Metan Mediaş, într-un meci din etapa a opta a Ligii I.

Au marcat Deaconu ’58 pentru Gaz Metan şi Butean ’34 (autogol) şi Keyta ’87 pentru FC Botoşani.

În minutul 58, de la gazde a fost eliminat Ondrej Baco, după ce a primit al doilea cartonaş galben. Un minut mai târziu, Ongenda, de la oaspeţi, a ratat un penalti.