Tehnicianul echipei FC Voluntari, Mihai Teja, despre meciul cu Academica Clinceni: 'Este un meci important pentru noi. Va fi greu'

Antrenorul formaţiei FC Voluntari, Mihai Teja, a afirmat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că partida cu Academica Clinceni, din cadrul etapei a 10-a a play-out-ului Ligii I, are drept miză salvarea de la retrogradare şi că echipa sa e nevoită să câştige punctele pentru a realiza obiectivul, informează Agerpres.

"Mă aştept la o partidă în care noi să reuşim să ne câştigăm punctele, pentru noi este important, asta pentru a ne îndeplini obiectivul. Este un meci important pentru noi, va fi greu, cu o echipă care se bate la retrogradare. Sunt meciuri destul de grele, cu miză şi sperăm să ne câştigăm punctele. Este foarte important pentru noi", a afirmat Teja.

Tehnicianul este încrezător în şansele echipei sale de a se impune: "Nu mă îngrijorează nimic după meciul de la Sibiu, doar faptul că nu am câştigat. Orice antrenor îşi doreşte să fie în faţă. Eu cred că am avut şi acolo un meci bun, trebuie să uităm repede înfrângerea, să trecem peste. Meciul cu Sibiu este istorie, trebuie să ne gândim la cel cu Clinceni. Mergem cu încredere, să câştigăm".

Jucătorul Alexandru Măţan afirmă că partida cu Acandemica Clinceni va fi una "de viaţă şi de moarte".

"Va fi un meci de viaţă şi de moarte, de supravieţuire, cine va câştiga va lua trei puncte vitale. Înfrângerea cu Sibiu ne-a scuturat puţin. Nu am reuşit să marchez de peste un an în Liga I, e tot ce am în cap, să-mi ajut echipa şi cu pase decisive, nu contează. Dar ca orice atacant îmi doresc şi să înscriu", a declarat Măţan.

Partida Academica Clinceni - FC Voluntari, din cadrul etapei a 10-a a play-out-ului Ligii I, se va disputa vineri, de la ora 18:00.