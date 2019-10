Tehnicianul echipei FCSB: 'Suntem pregătiţi pentru începutul returului, jucătorii sunt la capacitate maximă'

Tehnicianul echipei FCSB, Bogdan Vintilă, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa este pregătită pentru startul returului Ligii I, după un tur care a fost “învolburat”, potrivit news.ro.

“Suntem pregătiţi pentru începutul returului, jucătorii sunt la capacitate maximă. Suntem pregătiţi să începem returul cu o victorie şi ne dorim acest lucru. Turul a fost învolburat. Până la urmă s-au liniştit apele şi acum ne vedem de treabă mai departe. Ne dorim să adunăm puncte în primul rând, nu este obiectiv decât să adunăm puncte, cât mai multe. Suntem FCSB şi trebuie să jucăm numai la victorie. Obiectivul este accederea în play-off, iar apoi câştigarea campionatului”, a spus Vintilă.

El a precizat că de când antrenează FCSB i s-a schimbat viaţa în sensul bun al cuvântului. “Mi-am dat seama că FCSB este o echipă foarte iubită în România. Nu pot să spun cea mai bună decizie, a fost şi când m-am căsătorit. Dar fotbalistic până în acest moment am avut multe decizii bune. (…) Şi o demitere e benefică în cazul tehnicienilor, îţi mai adaugă ceva la experienţa de antrenor. Eu antrenez la fel cum am antrenat şi la alte echipe. Este presiunea mult mai mare, dar în momentul în care faci ce îţi place trebuie să vină rezultatele”.

Vintilă a menţionat că Bogdan Planic este un profesionist şi va rămâne concentrat indiferent de viitorul său. “Planic este jucătorul FCSB-ului, este sub contract, se antrenează foarte bine, sunt foarte mulţumit de el. Nu pot să vorbesc ce s-ar putea întâmpla. Planic este un jucător profesionist, care-şi vede de treabă, şi sunt sigur că el va fi concentrat indiferent ce va fi”.

Tehnicianul a spus că l-a sfătuit pe Adi Popa “să fie mai atent la declaraţii pentru că nu-i fac bine”. Manea nu are ritm pentru 90 de minute. Trebuie să se antreneze. (…) Eu nu mă gândesc la aspectul echipei naţionale. Dacă se poate să ia un jucător de la noi Cosmin Contra, poate să-l ia pe Creţu fundaş dreapta, dacă are nevoie”, a mai afirmat el.

Vintilă a declarat că are un lot numerous şi de aceea nu este uşor când alege echipa pentru meci şi a adăugat că îşi doreşte mai mult de 21 de puncte în meciurile rămase de disputat în acest an. “Toată lumea îşi doreşte să joace. Nu e uşor când fac lotul, pentru că sunt două echipe. Am un lot aşa de bun pentru că oricine intră să joace poate să o facă foarte bine. Nu mă interesează salariul jucătorului. Pentru mine că ai un leu, că ai 100, trebuie să dai randament maxim. Îmi doresc să câştig mai mult de 21 de puncte în partidele până la finalul anului. Mă duc să le câştig pe toate”.

FCSB va întâlni echipa Hermannstadt, sâmbătă, în deplasare, de la ora 20.30, în etapa a XIV-a a Ligii I.