Tehnicianul echipei Rapid, Mihai Iosif, dup meciul cu FC Argeș: Am dat dovadă de mai mult pragmatism şi aş vrea să dedic această victorie suporterilor

Tehnicianul echipei Rapid, Mihai Iosif, a declarat vineri seară, după meciul cu FC Argeş, scor 2-0, că formaţia sa a dat dovadă de pragmatism şi că le dedică suporterilor acest succes, conform news.ro

“A fost un meci cu o echipă apropiată valorii noastre. Am dat dovadă de mai mult pragmatism şi aş vrea să dedic această victorie suporterilor, care ne-au împins de la spate şi s-a văzut aplombul lor. Ăştia am fost, ăştia am jucat. N-am avut prea multe soluţii. Cei care au jucat au dat dovadă de mare caracter şi au arătat că merită să poarte tricoul FC Rapid. Eu niciodată nu o să cer să ne retragem. Poate am dat dovadă de mai mult pragmatism în seara aceasta. Normal că ne dorim lucruri măreţe, darr trebuie să ne uităm cine suntem, unde suntem. Avem de luptat foarte foarte mult pentru play-off. Meciul acesta mi s-a părut extrem de important”, a spus Iosif pentru posturile care transmit Liga 1.

De cealaltă parte, Andrei Prepeliţă consideră că FC Argeş nu a arătat “bine deloc”. “E greu să pleci de la 2-0 pe nişte greşeli, pe nişte mingi lungi... Jucătorii n-au făcut faţă presiunii. Tragem nişte concluzii după un meci de genul ăsta. Poate dacă reuşeam să marcăm la una dintre ocaziile noastre speram pe final de meci. Din păcate nu am arătat bine deloc. Trebuie să ne resetăm, să vedem lucrurile pe care le-am făcut rău, să le îndreptăm. Avem aceste fluctuaţii, câştigăm două meciuri – trei, pierdem două... Au mai fost situaţii de genul ăsta şi am revenit. Sper ca băieţii să înveţe din meciul de astăzi şi să facem puncte”, a afirmat Prepeliţă.

Formaţia FC Rapid a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa FC Argeş, într-un meci din etapa a XIX-a a Ligii 1 Casa Pariurilor.

Golurile au fost marcate de Stahl ‘9 şi Albu ’12.