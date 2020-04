Tehnicianul lui Juventus Torino a donat 4.000 de măşti unui spital din Toscana

Tehnicianul echipei Juventus Torino, Maurizio Sarri, a donat 4.000 de măşti localităţii Figline e Incisa Valdarno din regiunea italiană Toscana, a anunţat, miercuri, gruparea Empoli potrivit news.ro.

“Maurizio Sarri a donat 4.000 de măşti localităţii Figlinee Incisa Valdarno pentru ca aceasta să facă faţă urgenţei coronavirus în aceste zile deosebit de dificile. Felicitări, mister”, a notat Empoli pe Twitter.

Sarri, în vârstă de 61 de ani, a antrenat Empoli în perioada 2012-2015.