Tehnicianul Pep Guardiola ar putea pleca de la Manchester City la finalul sezonului

Tehnicianul Pep Guardiola are o clauză în contractul cu Manchester City conform căreia poate părăsi clubul la finalul acestui sezon, cu un an înainte de expirarea actualului acord, susţine The Times, anunță news.ro.

“Nu există în acest moment dorinţa vreunei părţi de activare a clauzei”, menţionează jurnalul englez, adăugând că totuşi Manchester City se gândeşte la alte variante în cazul plecării lui Guardiola: Mauricio Pochettino şi Brendan Rodgers.

Guardiola are contract cu City valabil până în vara anului 2021.