Temperaturi în creștere în Australia - Reapare riscul incendiilor

Valorile de temperatură se prognozează că vor creşte miercuri în Australia, ceea ce ar putea favoriza declanşarea unor incendii de vegetaţie în sudul ţării, după câteva zile de răgaz în faţa flăcărilor, au avertizat marţi autorităţile, citate de AFP.

Continentul australian se confruntă cu unul dintre cele mai grave sezoane de incendii de vegetaţie din istoria sa. Peste 29 de persoane au decedat începând din septembrie, iar o suprafaţă mai mare decât cea a Portugaliei a fost mistuită de flăcări.Unele regiuni devastate de flăcări au beneficiat în ultimele zile de precipitaţii sub formă de ploaie în cantităţi semnificative. Însă, mercurul din termometre riscă să urce din nou în următoarele zile.Temperaturile se prognozează că vor creşte miercuri mult peste 30 de grade Celsius în statul Victoria, situat în sud, a cărui capitală este Melbourne, iar vântul va sufla cu putere, ceea ce va crea condiţii favorabile incendiilor, în special în vestul statului."Cel mai mare risc este cel de apariţie a noi focare în satele nepregătite", a declarat reporterilor şeful pompierilor din zonele rurale din Victoria, Steve Warrington.Alte ploi sunt aşteptate miercuri seară în statul Victoria.Spre nord, în statul New South Wales, precipitaţiile abundente au căzut în unele zone afectate de incendii. Dacă acestea au fost întâmpinate cu bucurie în unele regiuni, în altele ele au complicat activitatea pompierilor care nu pot efectua pe soluri umede operaţiunile de ardere preventivă.Autorităţile se aşteaptă ca vremea călduroasă să revină joi în New South Wales, cu temperaturi sub 40 de grade Celsius.Numeroase regiuni din sudul şi estul ţării s-au confruntat cu fenomene climatice extreme în ultimele 48 de ore, cu furtuni de nisip şi praf în unele regiuni, şi cu grindină în altele. "Ziua trecută a fost un montagne russe din punct de vedere meteorologic", a declarat Kevin Parkin din cadrul Biroului de Meteorologie. ''Am trecut de la foc la furtuni şi inundaţii, cu grindină uriaşă, de mărimea limetelor, care a produs pagube considerabile, ca să revenim la riscul de incendiu în creştere'', a adăugat el.