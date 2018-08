Tentativă istorică de reconciliere la Varșovia. Lech Walesa 'îl iartă şi îi cere iertare' lui Jaroslaw Kaczynski

Fostul lider legendar al sindicatului Solidaritatea, Lech Walesa, a declarat că 'îl iartă şi îi cere iertare' inamicului său declarat, liderul partidului conservator la putere Jaroslaw Kaczynski, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, relatează AFP.

'Frate Kaczynski, în curând tu şi eu, la fel şi generaţia noastră, vom intra în eternitate', îi scrie fostul preşedinte polonez, în vârstă de 74 de ani, lui Kaczynski (69 de ani), care a fost spitalizat timp de câteva săptămâni în primăvară.Întrebat de agenţia France Presse joi dimineaţă în legătură cu abordarea sa, Walesa a negat că aceasta ar avea legătură cu starea de sănătate a vreunuia dintre ei, evocând în schimb nevoia creştină de reconciliere.'Aş vrea să las după mine lucrurile în ordine', scrie Walesa. 'Aş vrea să plec împăcat cu duşmanii mei. Am reuşit chiar să mă împac cu (fostul numărul 1 comunist) generalul Jaruzelski. Nu am avut timp să o fac cu (ministrul comunist de interne Czeslaw) Kiszczak', afirmă Walesa în mesaj.Generalul Wojciech Jaruzelski a murit în mai 2014, iar generalul Kiszczak în noiembrie 2015.'Dacă am făcut ceva împotriva ta, îţi cer iertare, iar eu sunt în măsură să vă iert pe tine şi pe fratele tău Lech, a cărui memorie este sfântă (preşedintele Lech Kaczynski a murit în catastrofa aeriană de la Smolensk în 2010). Eu iert totul, chiar cea mai mare ignoranţă faţă de mine (...), provocarea numită dosarul 'Kiszczak' ', adaugă Lech Walesa.El a făcut referire la documentele găsite în casa văduvei generalului Kiszczak, care ar prezenta dovada colaborării lui Walesa cu serviciile secrete comuniste SB din anii '70, sub numele de cod 'Bolek'. Walesa a negat întotdeauna colaborarea cu SB.Nicio reacţie nu a apărut joi din partea lui Jaroslaw Kaczynski la mesajul lui Walesa. Purtătorul de cuvânt al partidului său, Lege şi Justiţie (PiS), Beata Mazurek, a scris pe Twitter că 'Walesa nu poate fi luat în serios', refuzând orice alt comentariu