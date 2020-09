Tenismenul Benoit Paire, confirmat cu COVID-19, este bucuros pentru participarea la Roland-Garros, deşi nu este încă în formă

Jucătorul francez de tenis Benoit Paire (26 ATP), care în august şi septembrie a fost testat pozitiv la coronavirus, a declarat, într-o conferinţă de presă, că se bucură pentru faptul că poate participa la turneul de la Roland Garros după perioada de izolare în care a fost nevoit să stea, dar că nu este în cea mai bună formă a sa din punct de vedere psihic şi fizic, scrie AFP.

Benoit Paire a reuşit să treacă de primul tur al turneului parizian, după ce l-a eliminat pe sud-coreeanul Soonwoo Kwon cu 7-5, 6-4, 6-4, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Ciolacu: ‘Nu am avut discuţii politice cu domnul Robert Negoiţă, suntem prieteni’

''După toate câte mi s-au întâmplat, nu este uşor pentru mine. Fac tot posibilul să dau tot pe teren când joc. Nu-mi caut scuze, dar când petreci zece zile într-o camera de hotel (în New York) apoi alte cinci zile în Hamburg nu este uşor deloc. Fizic, bineînţeles că nu sunt în cea mai bună formă. Din punct de vedere mental este greu. Dar încerc să mă agăţ de orice. Asta am făcut şi duminică, a funcţionat, e bine. Sigur că este întotdeauna bine să câştigi un joc. Dar când ajungi la Roland Garros, vrei sa fii într-o formă bună, să te fi distrat înainte, să fii fericit. La mine nu a fost aşa. Am fost închis timp de două săptămâni într-o cameră de hotel. E adevărat, am învins acum în primul tur, dar nu sunt cel mai fericit din lume pentru că am câştigat acest joc'', a spus Paire.

El a arătat că şi-ar fi dorit să împartă cu publicul emoţiile de pe teren.

''Este grozav să câştigi la Roland Garros, dar ceea ce îmi place este să împărtăşesc cu publicul, ca anul trecut când m-am simţit extraordinar. Din fericire au fost câţiva oameni care au fost acolo, să mă înveselească, a fost bine, dar asta nu are nicio legatură cu alţi ani. Este dificil. Mă bucur că turneul se desfăşoară, desigur. Dar este mai puţin distractiv decât anul trecut. Sincer, au trecut şase săptămâni de când am revenit acasă, aşa că şi dacă câştig şi dacă pierd, mă voi duce acasă, îmi voi revedea familia, voi fi fericit. Mai presus de toate, mă voi pregăti cât se poate de bine pentru anul viitor'', a spus francezul.

Citește și: Mesaj devastator al tatălui unui tânăr ucis la Colectiv, după ce Cristian Piedone a ieșit primar: Fă acest lucru și eu te voi ierta .

Benoit Paire a adăugat că rămâne încrezător că poate trece şi de turul următor, unde-l va avea ca adversar pe argentinianul Federico Coria (99 ATP).

''Pe Coria îl pot învinge, am încredere în acest lucru'', a punctat Paire.

Benoit Paire anunţa săptămâna trecută, la finalul meciului împotriva norvegianului Casper Ruud, din primul tur al turneului ATP de la Hamburg, în care a abandonat în setul al doilea, la scorul de 6-4, 2-0 în favoarea adversarului său, că a fost testat din nou pozitiv la Covid-19.

La sfârşitul lunii august, înaintea startului US Open, Benoit Paire fusese prima oară testat pozitiv la noul coronavirus, fiind retras de pe tabloul principal al competiţiei de la New York.