VIDEO Tensiune în Iran: douăzeci şi şapte de morţi în atacuri ale militanţilor sunniţi împotriva forţelor de securitate iraniene

Confruntările din timpul nopţii dintre gruparea Jaish al-Adl şi forţele de securitate au avut loc în oraşele Chabahar şi Rask, a precizat televiziunea de stat.

"Teroriştii nu au reuşit să îşi atingă obiectivul de a pune mâna pe sediile Gărzilor din Chabahar şi Rask", a precizat ministrul adjunct de interne, Majid Mirahmadi, pentru televiziunea de stat.

Potrivit televiziunii, alţi 10 ofiţeri de securitate au fost, de asemenea, răniţi în luptele din respectiva regiune, care este săracă şi are o populaţie predominant musulmană sunnită.

Mişcarea Jaish al-Adl afirmă că urmăreşte obţinerea unor drepturi mai mari şi condiţii de viaţă mai bune pentru minoritatea etnică balucă din Iranul dominat de şiiţi. Gruparea a revendicat responsabilitatea pentru mai multe atacuri din ultimii ani împotriva forţelor de securitate iraniene din Sistan-Balucistan. Zona, care se învecinează cu Afganistanul şi Pakistanul, a fost mult timp locul unor confruntări frecvente între forţele de securitate iraniene şi militanţii sunniţi, precum şi cu traficanţii de droguri. Iranul este o rută de tranzit cheie pentru narcoticele introduse ilegal din Afganistan în Occident şi alte părţi ale lumii.

În decembrie, gruparea militantă a atacat o secţie de poliţie din oraşul Rask, ucigând 11 membri ai personalului de securitate. În ianuarie, Iranul a ţintit cu rachete două baze ale grupului militant în Pakistan, ceea ce a provocat o ripostă militară rapidă din partea Islamabadului care a vizat ceea ce a declarat că sunt militanţi separatişti din Iran.

