TENSIUNE MAXIMĂ Derbiul Dinamo - FCSB, oprit în minutul 63 FOTO/VIDEO

Derbiul Dinamo - FCSB a fost oprit în minutul 63 de arbitrul Horaţiu Feşnic, pentru petarde şi alte obiecte aruncate pe teren. Jucătorii celor două echipe au mers la vestiare. Partida este oprită pentru zece minute.

UPDATE: Derbiul Dinamo - FCSB, oprit în minutul 63 de arbitrul Horaţiu Feşnic, pentru petarde şi alte obiecte aruncate pe teren, a fost reluat după aproxiamtiv zece minute.

Vezi și: Au fost clipe de groază pe Arena Națională. Un jucător al lui Dinamo a fost trimis de urgență la spital. Antrenorul Uhrin se ruga FOTO/VIDEO

Scorul este de 2-1 pentru "alb-roşii". Au marcat: Sin '37, V. Lazăr '62 / Tănase '45+9 (p).

Game STOPPED in Bucharest following Dinamo's 2nd goal! Dinamo vs FCSB is on hold. Players go back to their dressing rooms! pic.twitter.com/TKYH7lxWje