Tensiuni în coaliție! UDMR va boicota ședința pentru șefia ANRE

UDMR a decis să boicoteze ședința pentru conducerea ANRE, anunță senatorul Lorant Antal.

„Nu am participat la ședința de ieri din motivul că PNL și PSD a decis să ia toate locurile vacante. PNL a ținut mortiș să ia și funcția de presedinte și de vicepreședinte și s-a renunțat la un specialist, cel care a comunicat cu publicul în criza. Noi nu am participat la ședinta de ieri, nu participăm nici noi la votul de azi. PNL și PSD au decis sa ia tot. Asta nu are legătură cu funcționarea coaliției”, a spus senatorul UDMR.

Senatorul UDMR a spus că nu se poate vorbi despre o „trădare”, dar a calificat decizia PNL și PSD ca fiind una „nesănătoasă”.