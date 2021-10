Tensiuni între Franţa şi Algeria - Emmanuel Macron: Îmi doresc să existe o împăcare

Preşedintele francez Emmanuel Macron spune că are relaţii "cu adevărat cordiale" cu omologul său algerian Abdelmadjid Tebboune, în contextul în care cele două ţări traversează o criză diplomatică şi Algerul şi-a rechemat ambasadorul, şi că îşi doreşte o împăcare în legătură cu subiectul memoriei, relatează AFP, citat de agerpres.

"Îmi doresc să existe o împăcare deoarece cred că este mai bine să vorbim unii cu alţii, să trecem mai departe", a declarat el într-un interviu pentru France Inter, cerând "să se recunoască toate aceste amintiri" şi "să le permitem să coabiteze".

"Am un mare respect pentru poporul algerian şi am relaţii cu adevărat cordiale cu preşedintele Tebboune", a mai spus el, legând tensiunile actuale de activitatea memorială din Franţa privind Războiul din Algeria.Macron a stârnit furie în Alger după afirmaţii prin care acuza sistemul "politico-militar" algerian că întreţine un resentiment în legătură cu memoria acestui război. Potrivit presei franceze, el a vorbit de asemenea despre "o istorie oficială complet rescrisă" care "nu se bazează pe adevăruri", ci pe "un discurs care se sprijină pe ura faţă de Franţa".Liderul de la Elysee, primul preşedinte francez născut după Războiul din Algeria încheiat în 1962, desfăşoară o activitatea memorială inedită în privinţa acestui război, amintire dureroasă pentru milioane de francezi, dintre care mulţi sunt de origine algeriană.El i-a comandat un raport istoricului Benjamin Stora şi susţine că desfăşoară "o muncă profundă în rândul tineretului francez şi franco-algerian"."Prin urmare, ne spunem lucruri care nu sunt agreabile pentru noi. Nu ne-am menajat în privinţa propriei istorii. În urmă cu câţiva ani, acest lucru a produs unele tulburări şi câteva reacţii. Am fost cât mai sincer posibil cu istoria noastră în privinţa chestiunii harki (algerienii musulmani care au luptat ca auxiliari în armata franceză în timpul Războiului de Independenţă din Algeria - n.r.), însă voi continua această muncă", a spus el."Când am fost întrebat despre modul în care va fi primit raportul lui Benjamin Stora în Algeria, am fost obligat să îi spun adevărul preşedintelui Tebboune. Am vorbit despre asta, iar el este cineva în care am încredere. A avut cuvinte amicale şi echilibrate", a declarat Macron.Însă, în Algeria, "mulţi oameni l-au insultat sau uneori chiar l-au ameninţat pe Benjamin Stora în urma acestui raport. Nu o să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic", a mai spus el.Macron a declarat totuşi că această activitate memorială "este în primul rând o problemă franco-franceză". "Trebuie să continuăm această activitate, cu multă smerenie şi respect", a adăugat preşedintele francez.În afară de rechemarea ambasadorului, regimul algerian, în cadrul căruia armata joacă un rol-cheie, a interzis survolarea ţării de către avioanele militare franceze, care participă în special la operaţiunea militară antijihadistă Barkhane din Sahel.