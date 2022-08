Tensiuni majore la cea mai mare centrală nucleară din Europa: Rusia și Ucraina se auză reciproc (analiză)

Operatorul de stat ucrainean de energie nucleară Energoatom a acuzat forțele rusești că au lovit centrala Zaporojie și că au folosit complexul ca punct de pregătire pentru a lovi ținte din apropiere, scrie CNN. Vineri, au răsunat explozii la complexul nuclear Zaporojie, cel mai mare de acest tip din Europa, reaprinzând temerile privind un potențial dezastru. Moscova și Kievul s-au acuzat reciproc de bombardarea centralei, care a fost preluată de forțele ruse la începutul lunii martie, împreună cu orașul Enerhodar, unde se află complexul, inoformează Mediafax.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Moscova pentru atac, calificând loviturile drept o "crimă nerușinată" și un "act de teroare".

Ministerul rus al Apărării a negat afirmația, spunând că ucrainenii au efectuat trei lovituri de artilerie asupra uzinei și a zonei înconjurătoare.

Trupele ruse au forțat managerii acesteia să lucreze "sub amenințarea armelor" după ce au capturat centrala la 5 martie, potrivit oficialilor ucraineni din domeniul nuclear. O săptămână mai târziu, Kremlinul a trimis oficiali și tehnicieni de la agenția nucleară de stat a Rusiei pentru a ajuta la efectuarea de reparații și la gestionarea instalației.

De atunci, personalul ucrainean și cel rusesc lucrează unul alături de celălalt, iar comunicarea cu lumea exterioară a fost intermitentă.

Energoatom a declarat vineri că bombardamentele rusești au lovit în interiorul și în jurul complexului nuclear și au avariat o instalație de preluare a apei, întrerupând alimentarea cu energie și apă a unei mari părți din Enerhodar.

"Trei lovituri au fost înregistrate direct în zona stației", a declarat agenția ucraineană, susținând că una dintre ele a fost "în apropierea uneia dintre unitățile de putere unde se află reactorul nuclear".

CNN nu a putut verifica afirmațiile privind pagubele de la centrală, care ocupă un amplasament mare. O mare parte din recentele incendii rusești din zonă au provenit din apropierea centralei și nu este clar dacă părți ale instalației nucleare au fost lovite accidental.

Energoatom a declarat sâmbătă că centrala este operațională, iar personalul ucrainean de la stație a continuat să lucreze pentru a asigura siguranța radiațiilor.

Procurorii ucraineni au deschis o anchetă privind incidentul.

Pericolul exact reprezentat de exploziile din interiorul și din jurul centralei nucleare din Zaporojie rămâne neclar.

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a declarat marți, într-un interviu acordat The Associated Press, că situația de la centrală a fost "complet scăpată de sub control". "Fiecare principiu al securității nucleare a fost încălcat", a spus el, făcând apel la Rusia și Ucraina să permită experților să viziteze situl. "Ceea ce este în joc este extrem de serios și extrem de grav și periculos".

Mai mulți oficiali occidentali și ucraineni cred că Rusia folosește acum uriașa instalație nucleară ca pe o fortăreață pentru a-și proteja trupele și pentru a organiza atacuri, deoarece presupun că Kievul nu va riposta și nu va risca o criză.