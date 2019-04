Tensiuni pe codurile penale. Iordache: Ne-am atins obiectivul / Scîntei: Ați abrogat infracțiunea pentru care a fost Dragnea condamnat

Reprezentanții PNL și USR din comisia parlamentară specială pentru legile justiției au intrat într-un schimb de replici cu liderul comisiei, Florin Iordache.

„CCR nu a spus ca sunt constitutionale unele articile, Curtea doar se pronunta pe sesizari”, a spus deputatul PNL Ioan Cupșa

„Noi nu acceptam lectii, doar citim ce spune Curtea (...) sunt constitutionale in raport cu criticile formulate. Codul Penal si Codul de Procedura Penala vor fi maine adoptate, astfel incat in perioada de Pasteo sa aveti de treaba, sa sesizati CCR”, a raspuns deputatul PSD Florin Iordache,=.

„Infractiunea de abuz in serviciu va ramane in aceeasi forma in vigoare, cu o sintagma neconstitutionala. Nu ne-am atins obiectivul in aceasta comisie. Ati abrogat infractiunea pentru care Dragnea a fost condamnat in prima instanta”, a spus senatorul PNL Laura Scîntei.

„Noi chiar ne-am atins obiectivul. Sa adoptam cat mai multe articole dupa deciziile CCR. Atitudinea dvs a fost sa incercati sa blocati tot”, a răspuns Iordache.

Senatorul PNL Alina Gorghiu a propus să se discute doar acele modificări care nu l-ar ajuta pe Liviu Dragnea.

`Vedeti ce rau va face presa? Daca nu era presa aici, mai vorbeati asa?', i-a spus Iordache.

