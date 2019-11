Teodor Meleșcanu : Politica externă a României trebuie să fie concertată şi armonizată şi să nu facă obiectul unor poziţii divergente

Politica externă a României, ca a oricărui alt stat, trebuie să fie concertată şi armonizată şi să nu facă obiectul unor poziţii divergente, determinate de competiţiile politice interne, a declarat marţi, preşedintele Senatului, Teodor Meleşcanu potrivit Agerpres.

"Elementul esenţial este de a înţelege că politica externă a României, ca a oricărui alt stat, trebuie să fie concertată şi armonizată şi să nu facă obiectul unor poziţii divergente, determinate de competiţiile politice interne. Trebuie să înţelegem că politica externă este una singură: promovarea intereselor României şi promovarea intereselor cetăţenilor români", a subliniat Meleşcanu, la Palatul Parlamentului, la lansarea volumului său "Diplomaţia - Politica externă a României 1992-1996; 2017-2019", apărut la editura Cadran Politic.El a adăugat că există riscul pierderii reputaţiei şi credibilităţii României, dacă se vor folosi în continuare, în exterior, mesaje diferite şi "uneori antagonice"."Dacă vom disemina în continuare un mesaj dublu, vom pierde atât credibilitatea, cât şi reputaţia ţării noastre. Dacă vom continua să ne denigrăm în discursuri politice, în instituţiile statului nostru, nu vom deveni dezirabili pentru alţi parteneri, ci ne vom autodistruge credibilitatea şi reputaţia pe care trebuie să o avem", a arătat Meleşcanu.Acesta a precizat că cele trei volume pe care le-a scris acoperă cinci mandate de ministru în guverne diferite, fapt ce-i permite să scrie despre continuitate în politica externă a României."Sunt trei volume, practic ele acoperă cinci mandate de ministru în guverne diferite, ceea ce îmi permite să vorbesc, dar şi să scriu despre ceea ce înseamnă continuitate în politica externă, o politică confruntată cu o perioadă extrem de gravă şi de dificilă pentru noi şi cu modificări fundamentale după Decembrie 1989. Dintr-o ţară naţional-comunistă, izolată, fără aliaţi, în conflict cu ţările vecine, s-a transformat într-o perioadă relativ scurtă de timp, într-un stat membru al Uniunii Europene şi al NATO, o ţară cu profil respectat de parteneri", a relevat vorbitorul.El s-a referit şi la succesul pe care l-a repurtat ţara noastră, în perioada în care a deţinut preşedinţia Consiliului UE."Faptul că România, în acest an, a deţinut preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, care a fost de către toţi apreciată, dovedeşte capacitatea pe care o avem şi mai ales modul în care România a ştiut să organizeze nu numai din punct de vedere logistic, dar şi al negocierilor care s-au dus în această perioadă şi să realizeze lucruri care vor rămâne în istoria UE", a menţionat Teodor Meleşcanu.Potrivit preşedintelui Senatului, cartea pe care o lansează transmite un mesaj de continuitate profesională în scopul sprijinirii, încurajării şi apărării intereselor României."Dacă cineva crede că politica externă nu a putut să facă mare lucru, face o greşeală foarte mare. Există o continuitate profesională care a făcut dovada capacităţii noastre de a sprijini, de a încuraja şi de a apăra interesele noastre. Avem nevoie de această instituţie şi dacă uneori vă gândiţi la faptul că avem nevoie de asigurarea securităţii României, trebuie să ştiţi că nu e vorba de Ministerul Apărării, care are 2% din buget, ci şi prin activitatea MAE, care are la ora actuală 0,1% din bugetul Guvernului României", a încheiat Meleşcanu.La eveniment au fost prezenţi parlamentari social-democraţi şi ai Partidului Forţa Naţională, condus de Teodor Meleşcanu, profesori universitari şi studenţi