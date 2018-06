Teoria lui Ion Cristoiu: Liviu Dragnea nu-l va suspenda pe Klaus Iohannis de frica lui Călin Popescu Tăriceanu

”De ce nu vrea Liviu Dragnea ca Klaus Iohannis să fie suspendat? Ca să nu ajungă Călin Popescu Tăriceanu Președinte!”, asta e teoria lui Ion Cristoiu, care nu crede în amenințările liderilor PSD la adresa președintelui.

De altfel, scrie Cristoiu pe blogul său, Dragnea a schimbat și tema mitingului de pe 9 iunie tot dintr-o teamă. Dacă inițial se vorbea despre o manifestare pentru susținerea Guvernului, Dragnea a decis că mai bine face un miting impotriva statului paralel ca nu cumva premierul Viorica Dăncilă să crească în popularitate și să-i facă probleme în PSD.

”Semieșecul Mitingului PSD de sîmbătă (dacă organizarea a fost un succes, ruptura dintre tribună și demonstranți a fost un eșec), și-a avut cauza în alegerea neinspirată a obiectivului. Cum să stîrnești emoție împotriva unei abstracțiuni, Statul Paralel? Dușmanul are, în psihologia colectivă, un chip, un nume, e o persoană, o persoană pe care s-o arăți cu degetul și să strigi militanților Huiduiți aici!

Plîngerea penală depusă de Ludovic Orban împotriva Vioricăi Dăncilă face parte dintr-un plan mai amplu, meșterit de Klaus Iohannis, de demitere a Guvernului PSD-ALDE. Se face deja luna de la depunerea plîngerii. Din toate punctele de vedere, plîngerea e o fantezie burlescă a liderului Opoziției, o absurditate în genul unei plîngeri penale împotriva lui Klaus Iohannis pe motiv că e în spion pe Pămînt al extratereștrilor în drum spre noi pentru a ne cuceri.

O plîngere precum cea a lui Ludovic Orban se respinge la nu mai mult de o zi de la depunerea ei. Șeful DIICOT, luînd-o în chip aiuristic pe urmele Codruței Kovesi (pînă la criza cu încheierea mandatului Horodniceanu a fost un exemplu de șef discret al procurorilor), a anunțat că nu s-a început ancheta in rem, că afacerea mai durează, că trebuie cerută părerea SRI (nu s-a cerut încă?!). Fiind vorba de o acuzație de gravitatea Înaltei Trădări, se impunea soluționarea denunțului în procedură de urgență. Fie prin clasare, fie prin deschiderea anchetei penale. Nu de alta, dar România are teoretic în fruntea sa o Înalt Trădătoare, care, mai mult, face vizite peste hotare, angajează țara în înțelegeri care, iată, pot fi tot atîtea noi acte de trădare.

Tărăgănarea soluționării se adaugă poziției amabile a lui Klaus Iohannis față de plîngere și tăcerii dubioase a SRI la provocarea care e plîngerea. Așa cum am mai scris trebuie o mare iresponsabilitate din partea noii conduceri a SRI să nu reacționeze la plîngerea depusă de liderul Opoziției, fie contrazicînd-o, fie confirmînd-o. Prin statut, SRI are ca misiune protecția siguranței naționale. O plîngere de Înaltă Trădare depusă la Parchet de liderul Opoziției pe numele premierului ridică imediat întrebarea dacă SRI știa ceva despre actele de Înaltă Trădare. Cum SRI nu s-a pronunțat înseamnă că SRI are dovezi ale Trădării comise de premier. Care premier, în postura de Înalt Trădătoare, ca participă la Ședințele CSAT, unde se discută secrete de importanță națională. Ținînd cont de cererile de demisie adresate premierului de Klaus Iohannis, de ura manifestă față de PSD, față de electoratul acestui partid, orice membru și simpatizant PSD pot crede că guvernului Dăncilă i s-a pus gînd rău. Și orice membru sau simpatizant PSD simte nevoia să reacționeze la astfel de planuri.

Nu trebuia prea mare pătrundere a psihologie mulțimilor pentru a-ți da seama că Dușmanul, cu d mare, cel care e urît de moarte de PSD-iști e Klaus Iohannis.

De ce n-a optat Liviu Dragnea pentru un miting de susținere a Guvernului Viorica Dăncilă în fața campaniei angajate de Klaus Iohannis pentru răsturnarea Guvernului PSD și aducerea la putere a Guvernului Meu?

Cum de ce?

Mai întîi pentru că un astfel de miting ar fi avut-o drept personaj principal pe Viorica Dăncilă. Asta ar fi însemnat pe lîngă pericolul de contribui la formarea în PSD a unui pol de putere Viorica Dăncilă ( nu vă lăsați amăgiți de imaginea de ”proasta lui Dragnea”, să te ferească Dumnezeu de cei neglijați ca prostănaci!), și realitatea – de a dreptul de neconceput pentru Liviu Dragnea ca nu el să fie alintatul mitingului.

În al doilea rînd, un miting de susținere a Guvernului ar fi trebuit să devină, în chip automat, un miting anti- Klaus Iohannis, pregătitor al Suspendării. Suspendarea lui Klaus Iohannis ar însemna că președinte interimar devine Călin Popescu Tăriceanu.

Vi-l imaginați pe Liviu Dragnea acceptînd ca, în timp ce el se zbate să fie premier prin intermediari, Călin Popescu Tăriceanu să apară la Cotroceni cu steagul în spate?

Brrr!”, scrie Cristoiu.