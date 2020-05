Terasele din Herăstrău unde s-a petrecut sâmbătă noaptea au rămas fără autorizație / VIDEO

Primăria Capitalei le-a retras autorizaţia de funcţionare celor două terase din parcul Herăstrău, unde sute de tineri s-au adunat sâmbătă noaptea, la o petrecere în aer liber. Cele două terase din parcul Herăstrău, unde sute de tineri s-au adunat sâmbătă seara, au rămas fără autorizaţie de funcţionare. Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, a anunţat că cele două terase nu aveau voie să vândă mâncare, nici măcar la pachet.

Vezi și: OFICIAL - Noile restricţii de circulaţie în starea de alertă. Apare o nouă declaraţie pe propria răspundere/ MODEL .

Bădulescu acuză responsabilii celor două terase de inconştienţă. „Am dispus anularea autorizaţiei pentru funcţionarea teraselor celor două societăţi comerciale a căror inconştienţă este fără limită, iar măsurile pe linie de ordine publică şi răspundere penală sunt la îndemâna organelor MAI. Ei nu erau autorizaţi să vândă mâncare la casă, erau autorizaţi pentru servire la masă, nu pentru a da mâncare la pachet”, a declarat Aurelian Bădulescu.

„Deşi era de evidenţă ordonanţa de guvern care, pentru această perioadă, interzice deschiderea teraselor, până la adoptarea proiectului de lege care va reglementa acest tip de activitate în starea de alertă, aceştia, înţelegând să nu respecte toate aceste obligaţii, au procedat aşa cum s-a putut vedea în filmările puse la dispoziţie de televiziuni”, a declarat viceprimarul Capitalei, pentru Agerpres.

„Le-am suspendat autorizaţia de funcţionare pentru terasă, deci nu mai pot desfăşura activităţi afară din restaurant, ca să nu mai spună că dânşii au vândut take away. Ce take away? Ele nu sunt autorizate să vândă mâncare la pachet. Aceste două localuri sunt autorizate pentru vânzarea de alimente în salon sau pe terasă”, a spus viceprimarul.

Suspendarea autorizaţiei este însă valabilă doar pentru perioada stării de alertă.

Bădulescu a spus că, de duminică, poliţiştii îşi vor înteţi controalele la terasele din Bucureşti. „Am discutat cu directorul Poliţiei Municipiului Bucureşti. Vor desfăşura activităţi comune cu Jandarmeria pentru descurajarea acestor fenomene. Este păcat de efortul de investiţie pe care toţi locuitorii Bucureştiului au făcut-o. Nu suntem în recreaţie, trebuie să fim responsabili”, a adugat edilul.

Sute de tineri s-au adunat sâmbătă noaptea la o petrecere în Parcul Herăstrău. Lor le-a fost vândută mâncare la pachet. Tinerii au dat muzica tare, au cântat şi au dansat ore în şir, fără să respecte distanţarea, fără să poarte mască sau să ţină cont că nu sunt permise adunările mai mari de 3 persoane.

VIDEO AICI.