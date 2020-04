The Beatles vs The Rolling Stones. Mick Jagger: 'O trupă este incredibil de norocoasă să concerteze încă pe stadioane, cealaltă nu mai există'

Paul McCartney a afirmat recent că The Beatles a fost o trupă mai bună decât The Rolling Stones, iar Mick Jagger a răspuns aprecierilor lui spunând că nu există o competiţie între cele două, fiind foarte diferite şi, mai ales, pentru că una este „incredibil de norocoasă” să concerteze încă pe stadioane, în timp ce cealaltă nu mai există de cinci decenii.

McCartney i-a confirmat în urmă cu zece zile realizatorului de radio Howard Stern că The Beatles a fost mai bună decât The Rolling Stones. El a subliniat: „The Rolling Stones îşi are rădăcinile în blues. Când ei scriu, are legătură cu bluesul. Noi am avut puţin mai multe influenţe. Sunt multe diferenţe şi iubesc The Stones, dar sunt cu tine. The Beatles a fost mai bună”, potrivit news.ro.

Solistul şi compozitorul Mick Jagger a discutat cu Zane Lowe în show-ul lui de pe Apple Music pentru a promova cel mai recent single The Rolling Stones, „Living in a Ghost Town”, lansat joi seară. Cu această ocazie, a avut ocazia să răspundă afirmaţiilor lui McCartney.

Rivalitatea dintre cele două trupe, sesizată mai mult la nivelul admiratorilor, datează de 60 de ani, iar Jagger s-a arătat amuzat când a venit vorba despre cele spuse de Paul McCartney. „Este atât de amuzant. Este un scump. Evident, nu există o competiţie”.

„The Rolling Stones este o trupă mare de concerte în alte decade şi în alte zone, în vreme ce The Beatles nu a susţinut vreodată nici măcar un turneu pe arene cu un sistem de sunet decent”, a completat Jagger. „S-au despărţit înainte ca această industrie să pornească, adevărata industrie de turnee”.

El a continuat: „Noi am început să facem concerte pe stadioane în anii 1970 şi încă facem asta. Asta este marea diferenţă reală între cele două trupe. Una este incredibil de norocoasă să concerteze încă pe stadioane, iar cealaltă trupă nu mai există”.

Led Zeppelin, Pink Floyd şi The Rolling Stones au fost, în opinia lui Jagger, primele trupe care au susţinut concerte şi turnee pe stadioane.

McCartney a mai spus în emisiunea lui Stern că „am remarcat că orice făceam, Stones făcea ceva asemănător la scurt timp”.

„Am fost în America şi am avut un succes uriaş. Apoi Stones a mers în America. Am făcut «Sgt. Pepper», Stones a făcut un album psihedelic. Sunt multe chestii de genul ăsta”, a susţinut McCartney.

The Rolling Stones urma să înceapă în luna mai un nou segment nord-american al turneului „No Filter”, amânat din cauza pandemiei. În urmă cu o săptămână, trupa s-a alăturat iniţiativei „One World: Together at Home”, pentru care a interpetat piesa „You Can’t Always Get What You Want”, iar joi seară a lansat single-ul „Living in a Ghost Town”, prima compoziţie originală lansată în decurs de opt ani.

The Rolling Stones, înfiinţată la Londra în 1962, este una dintre cele mai apreciate formaţii rock din lume. Până în prezent, grupul britanic a lansat 30 albume de studio, care au fost vândute în aproximativ 200 de milioane de copii pe plan mondial. Între discurile de referinţă se numără „Their Satanic Majesties Request” (1967), „Beggars Banquet” (1968), „Let It Bleed” (1969), „Sticky Fingers” (1971), „Exile on Main St” (1972), „It's Only Rock 'n Roll” (1974), „Tattoo You” (1981), „Steel Wheels” (1989), „Voodoo Lounge” (1994) şi „Bridges to Babylon” (1997).

În prezent, grupul este format din Mick Jagger (voce, chitară), Keith Richards (chitară, voce), Charlie Watts (tobe) şi Ronnie Wood (chitară). Grupul britanic a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1989. Cel mai recent disc al formaţiei, „Blue & Lonesome”, a fost lansat în 2016.

The Beatles a fost înfiinţată în anul 1960, în Liverpool, şi a devenit celebră în formula John Lennon, Paul McCartney, George Harrison şi Ringo Starr. Formaţia este considerată cea mai influentă în zona muzicii rock. Cele 27 de materiale de studio, 52 de compilaţii şi 4 albume live au fost vândute peste 180 de milioane de copii în întreaga lume. Trupa, care s-a destrămat la începutul anilor 1970, a fost recompensată cu 8 premii Grammy din 24 de nominalizări, dar şi cu un Oscar.